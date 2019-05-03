Посли G7 стурбовані судовими рішеннями за позовами Коломойського - НБУ



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Посольство США в Україні заявило, що міжнародні партнери підтримали націоналізацію Приватбанку у 2016 році і будуть стежити за розвитком подій у цій сфері

Посли країн «Великої сімки» під час зустрічі з правлінням НБУ підтвердили стурбованість окремими резонансними судовими рішеннями щодо банківської сфери та їх можливим впливом на фінансову стабільність в Україні.

Про це повідомила прес-служба НБУ, посилаючись на зустріч послів G7 та представників МВФ із правлінням Нацбанку.

«Посли країн «Великої сімки» та представники Міжнародного валютного фонду зустрілись із правлінням Національного банку для обговорення поточного стану економіки і банківського сектору України, а також впливу нещодавніх резонансних рішень у судових справах, до яких залучено Національний банк, на фінансову стабільність країни», - йдеться в повідомленні.

Голова Національного банку Яків Смолій наголосив, що за збереження підтримки міжнародних партнерів Україна має всі шанси безболісно пройти період пікових виплат за зовнішнім державним боргом і зберегти міжнародні резерви на поточному рівні: 20-21 млрд дол. США.

Учасники зустрічі звернули окрему увагу на ризики, які бачить Національний банк для стабільності фінансової системи, в тому числі, пов’язані з низкою поточних судових процесів.

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. 20 квітня було винесено рішення Печерського районного суду м. Києва про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

У 2018 році Національний банк подав чотири позови до українських судів та один позов до суду першої інстанції в Женеві у Швейцарії та Україні проти Ігоря Коломойського задля погашення кредитів рефінансування Приватбанку. 19 березня 2019 року Верховний суд України задовольнив касаційні скарги НБУ та зобов’язав Господарський суд Дніпропетровської області розглянути зазначені позови. НБУ продовжить вживати правові заходи, необхідні для відшкодування Ігорем Коломойським цих коштів.

Посольство США в Україні заявило, що міжнародні партнери підтримали націоналізацію Приватбанку у 2016 році і будуть стежити за розвитком подій у цій сфері.

Українська влада має продовжувати свої зусилля, аби домогтися відшкодування втрат проблемних банків їхніми власниками та пов'язаними особами. Про це заявив Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.