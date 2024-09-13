Кандидат у віцепрезиденти США Венс припустив, яким є «мирний план» Трампа щодо України

«Думаю, це виглядатиме так: Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: «Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання»

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джеймс Ді Венс розсекретив деталі «мирного плану» Дональда Трампа для України. Про це він заявив в етері подкасту Shawn Ryan Show.

«Думаю, це виглядатиме так: Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: «Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання». Ймовірно, приблизно як нинішня лінія розмежування між РФ та Україною. Це буде демілітаризована зона, яку сильно укріплять, щоб росіяни не вторглися знову», – пояснив кандидат у віцепрезиденти США.

Республіканці вважають, що таке рішення нібито допоможе Україні «зберегти» суверенітет. Також, Венс зауважує, що Україна має бути «нейтральною та не вступати до НАТО й інших союзницьких інституцій».

«Росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилась. Європа, яка недофінансувала цю війну, тоді як американські платники податків були щедрими до українців, теж хоче завершити війну», – йдеться у заяві.

За словами Венса, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію. «Главком» розповів, що відомо про Джей Ді Венса та його погляди на російсько-українську війну.

Як відомо, експрезидент США і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не дав чіткої відповіді щодо перемоги України у протистоянні військової агресії з боку РФ.

«Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути люди. Ті цифри, які вам кажуть, не відповідають дійсності. Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі», – заявив Трамп.

Також Дональд Трамп повторив свою тезу про те, що він одразу зупинить війну між Україною та Росією ще до того, як офіційно вступить на посаду президента США. Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента.