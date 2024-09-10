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Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів
США планує максимально обмежити можливості Китаю
фото із відкритих джерел

Палата представників США розглядає законопроєкти щодо протидії впливу Китаю

Цього тижня законодавці США просувають низку законопроєктів, спрямованих на протидію Китаю, включно з тим, щоб заборонити федеральним підрядникам працювати з китайськими біотехнологічними компаніями. Про це пише Nikkei Asia.

Згідно з повідомленням на сайті палати Конгресу, під час так званого «тижня Китаю» Палата представників голосуватиме за десятки законопроєктів, спрямованих проти Китаю та його компаній. Зокрема Палата представників Конгресу США уже схвалила кілька внесених на розгляд антикитайських законопроєктів. Про це йдеться на сторінці нижньої палати американського законодавчого органу у X.

Один із проєктів закону передбачає створення в США фонду для боротьби зі «зловмисним впливом КНР». На цю мету в період з 2023 по 2027 роки пропонується виділяти щорічно $325 млн. На підтримку законопроєкту висловився 351 член нижньої палати Конгресу, проти – 36.

Наступний законопроєкт передбачає введення щодо іноземних громадян санкцій за «економічне шпигунство» у зв'язку зі здійснюваними Китаєм постачаннями в РФ напівпровідників американського виробництва.

Ще один проєкт закону вимагає від Мінфіну США подати дані про фінансові інститути та пов'язані з «високопоставленими чиновниками КНР» рахунками для подальшого «обмеження доступу до них членів їхніх сімей та з іншою метою».

Також нижня палата Конгресу схвалила законопроєкт, який передбачає заборону використання американської комунікаційної інфраструктури у роботі пристроїв, вироблених китайською компанією DJI.

Крім того, законодавці підтримали ініціативу з вимогою від представників США у Міжнародному валютному фонді перешкоджати збільшенню частки юаня у кошику спеціальних прав запозичення (розрахункових грошових одиниць у рамках МВФ).

Нагадаємо, США планують запровадження жорсткіших санкцій проти іноземних компаній, які продовжують співпрацювати з Китаєм у сфері напівпровідникової мікроелектроніки. Це може торкнутися японської компанії Tokyo Electron та нідерландської фірми ASML, які виготовляють обладнання для виготовлення чипів у КНР.

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Теги: США санкції Китай політика законопроєкт обмеження

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