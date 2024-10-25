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Туреччина планує рекордно збільшити частку відновлюваних джерел енергії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина планує рекордно збільшити частку відновлюваних джерел енергії
Туреччина змінює енергетичну статегію
фото: Ricky Esquivel

Туреччина планує збільшити частку відновлюваних джерел енергії та зменшити частку газу у виробництві електроенергії у 2025 році

Туреччина має намір значно збільшити частку відновлюваних джерел енергії (ВІЕ) у своєму енергобалансі, досягнувши 47,8% до 2025 року. Цей амбітний план відображає прагнення країни скоротити залежність від копалин палива і перейти на більш стійкі, екологічно чисті джерела енергії. Про це пише İklim Haber.

«З наступного року в Туреччині планується скоротити частку природного газу у виробництві електроенергії, і збільшити частку відновлюваних джерел енергії», –  йдеться у публікації. 

За даними Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини, країна активно розвиває такі відновлювані джерела, як сонячна та вітрова енергія.

«Відповідно до Бюджетної пропозиції Міністерства енергетики та природних ресурсів на 2025 рік, наступного року буде збільшено частку сонячних електростанцій (СЕС), вітрових електростанцій, геотермальних електростанцій (ГЕС) і гідроелектростанцій (ГЕС), буде збільшено добову окупність резервуарів природного газу. Це спрямовано на збільшення виробничих потужностей, зменшення частки газу у виробництві електроенергії та втрат при розподілі та транспортуванні електроенергії», – пише  klim Haber

Як пише видання, в рамках пропозиції передбачається розширення використання відновлюваних джерел енергії для надійного, економічного та якісного виробництва електроенергії.

За останні роки було здійснено безліч проектів з будівництва сонячних та вітрових електростанцій, що поступово показує відчутні результати.

Туреччина має значні ресурси для генерації енергії з відновлюваних джерел. У країні також активно розвиваються гідроелектростанції та геотермальні джерела.

Згідно з даними Turkish Electricity Transmission Inc. (TEİAŞ), Туреччина має встановлену потужність 32 тис. 195 мегават ГЕС, 12 тис. 369 мегават відновлюваних джерел енергії, 18 тис. 756 мегават сонячних електростанцій і 1691 мегават ГЕС.

Крім того, уряд Туреччини розробляє стратегію, спрямовану на залучення інвестицій у зелені технології та підтримку місцевих виробників. Очікується, що програма стимулювання відговлюваних джерел енергії включатиме фінансові пільги та гранти для компаній, які займаються інноваціями в галузі чистої енергії. Згідно з пропозицією, скорочення частки імпортних ресурсів у портфелі генерації електроенергії та посилення безпеки постачання також є одними з пріоритетних завдань Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини.

Ці заходи допоможуть Туреччині не лише скоротити вуглецеві викиди та покращити екологічну ситуацію, а й створити нові робочі місця в секторі відновлюваної енергетики, що є важливим аспектом в умовах зростання безробіття.

Нагадаємо, Міністерство оборони Туреччини оголосило про значне збільшення витрат на оборону у 2025 році через нестабільність у регіоні. Військовий бюджет Туреччини на 2025 рік становитиме $47 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2024 році.

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Теги: Туреччина електроенергія технології пільги

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