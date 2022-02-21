ЄС запустить нові антиросійські санкції за визнання «ЛНР» і «ДНР»

У разі визнання Москвою «ЛНР» та «ДНР» питання про саміт Росії, США та Франції вже не обговорюватиметься

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав Путіна не йти на визнання окупаційних адміністрацій «ЛНР» і «ДНР». Боррель заявив, якщо Росія визнає дві «республіки» ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС. Про це Боррель сказав на пресконференції після ради міністрів закордонних справ у понеділок, пише «Європейська правда».

«Якщо буде анексія, будуть санкції. І якщо буде визнання, я поставлю санкції на стіл, і міністри ухвалять рішення», – заявив Боррель.

«Майте на увазі, що це за санкційний процес. Згідно з договором, санкції ухвалюються радою міністрів закордонних справ одностайно за пропозицією верховного представника. Це моя відповідальність і я точно запропоную санкційний пакет, який був підготовлений, якщо це станеться», – додав глава дипломатії ЄС.

Боррель зазначив, що у випадку військової агресії Росії рівень запровадження санкцій залежатиме від того, яким є рівень агресії.

«У нас є підготовлений пакет, але цей пакет має компоненти, які можуть бути запроваджені на різному рівні, залежно від рівня агресії», – зауважив Боррель.

Європейський дипломат наголосив, що країни ЄС «єдиним фронтом» відреагують на визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР».

«У разі визнання Москвою «ЛНР» та «ДНР» питання про саміт Росії, США та Франції вже не обговорюватиметься», – сказав він.

Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні. Також у Кремлі повідомили, що Путін виступить зі зверненням «найближчим часом».

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.

До слова, 19 лютого ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР». Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).