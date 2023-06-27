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САП і ВАКС уже підтвердили відсутність шкоди і потерпілих у «Роттердам+» і сплив строків розслідування – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
САП і ВАКС уже підтвердили відсутність шкоди і потерпілих у «Роттердам+» і сплив строків розслідування – нардеп
Розслідування справи «Роттердам+» тривало майже шість років
фото з відкритих джерел

В квітні 2023 року стартував новий сезон судового розгляду справи «Роттердам+»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд уже неоднократно підтвердили, що в справі «Роттердам+» відсутні потерпілі, не встановлено факт нанесення кому б то не було збитків, а всі мислимі і не мислимі терміни досудового розслідування давно скінчились.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко в своїй колонці для видання «Інтерфакс-Україна». 

«В квітні 2023 року стартував новий сезон судового розгляду справи «Роттердам+». У попередніх серіях справу 4 рази закривала Спеціалізована антикорупційна прокуратура і 2 закривав її Вищий антикорупційний суд. Все це транслювалося на каналі ВАКС в YouTube і кожен охочий міг в прямому ефірі передивитися сотні відкритих судових засідань і самостійно оцінити доводи обвинувачення і захисту», – зазначив нардеп.

З посиланням на відкриті матеріали справи Наливайченко наголосив, що визначені законом терміни досудового розслідування давно закінчились.

«Що ми маємо тепер. Обвинувачення намагається довести в суді, що в самій першій справі строки не спливли. Також цікаве питання, бо як можна 6 років, що минули з початку досудового розслідування, вмістити в 1 рік, що має бути витрачений на досудове розслідування, не зрозуміло. На минулому засіданні адвокати захисту надали розлогі пояснення, що свідчать про пропуск строків досудового розслідування на час розгляду справи в суді», – зазначив нардеп.

За його словами, законність формули вже під час розслідування підтримали також українські інститути судових експертиз, а також міжнародні профільні дослідницькі та галузеві організації – EUROCOAL та IHS CERA.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. І САП, і ВАКС також підтвердили відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.

Теги: прокуратура розслідування Антикорупційний суд Валентин Наливайченко Роттердам+

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САП і ВАКС уже підтвердили відсутність шкоди і потерпілих у «Роттердам+» і сплив строків розслідування – нардеп
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