Шмигаль: Україна швидко зближує позиції з МВФ



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Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед МВФ, запевняє прем'єр

«Міцні партнерські відносини з МВФ – це запорука довгострокової стабільності України», – заявив прем’єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Про це він написав у Тelegram.

«Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань», – повідомив глава уряду.

Шмигаль висловив подяку МВФ та голові Європейського департаменту Фонду Альфреду Каммеру за діалог.

«Міцні партнерські відносини з МВФ – це запорука довгострокової стабільності України», – заявив прем’єр.

Раніше Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.

Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

«Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.

Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.