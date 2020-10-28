Шмигаль: Україна швидко зближує позиції з МВФ
Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед МВФ, запевняє прем'єр
«Міцні партнерські відносини з МВФ – це запорука довгострокової стабільності України», – заявив прем’єр
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.
Про це він написав у Тelegram.
«Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань», – повідомив глава уряду.
Шмигаль висловив подяку МВФ та голові Європейського департаменту Фонду Альфреду Каммеру за діалог.
«Міцні партнерські відносини з МВФ – це запорука довгострокової стабільності України», – заявив прем’єр.
Раніше Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.
Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.
При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.
«Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.
Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.
Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.
Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.