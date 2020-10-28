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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: Україна швидко зближує позиції з МВФ

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    <p>Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов&rsquo;язань перед МВФ, запевняє прем'єр</p> - Шмигаль: Україна швидко зближує позиції з МВФ

    Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед МВФ, запевняє прем'єр

    «Міцні партнерські відносини з МВФ – це запорука довгострокової стабільності України», – заявив прем’єр

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

    Про це він написав у Тelegram.

    «Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань», – повідомив глава уряду.

    Шмигаль висловив подяку МВФ та голові Європейського департаменту Фонду Альфреду Каммеру за діалог.

    «Міцні партнерські відносини з МВФ – це запорука довгострокової стабільності України», – заявив прем’єр.

    Раніше Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року.

    Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

    При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

    «Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.

    Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

    Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

    Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

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