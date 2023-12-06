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Виконання місцевих бюджетів за 11 місяців. Мінфін оприлюднив дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Виконання місцевих бюджетів за 11 місяців. Мінфін оприлюднив дані
За місяць до кінця 2023 року, річний план доходів загального фонду місцевих бюджетів було виконано на 96,1%
фото з відкритих джерел

Голова парламентського комітету наголосив, що податок на доходи фізичних осіб складає 65% доходів загального фонду місцевих бюджетів

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) склали 407,3 млрд грн. Це на 15% (+52,8 млрд грн) більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами нардепа, в абсолютному значенні найбільше доходи зросли у Києві (на 19%, +63,5 млрд грн). Зокрема, за темпами зростання лідирують Закарпатська (+23,8%), Черкаська (+25,8%), Київська області (+31,2%).

Натомість доходи зменшились у чотирьох прифронтових областях (Луганській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій). Як зазначив нардеп, тенденція зберігається упродовж всього року.

Голова парламентського комітету наголосив, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) складає 65% доходів загального фонду місцевих бюджетів. Проти січня-листопада минулого року такі доходи зросли на 10,7% (+25,6 млрд грн), у тому числі від військового ПДФО (попри його часткове вилучення до держбюджету) на 8,2%.

Як зауважив Гетманцев, за місяць до кінця 2023 року, річний план доходів загального фонду місцевих бюджетів було виконано на 96,1%. За словами нардепа, це означає, що за підсумками року план доходів буде перевиконано. При цьому Донецька, Київська області і Київ у листопаді свої річні плани за доходами вже виконали.

Нагадаємо, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.

До слова, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про майбутні податкові зміни.

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Теги: Данило Гетманцев Мінфін бюджет

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