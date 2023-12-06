Виконання місцевих бюджетів за 11 місяців. Мінфін оприлюднив дані
Голова парламентського комітету наголосив, що податок на доходи фізичних осіб складає 65% доходів загального фонду місцевих бюджетів
Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) склали 407,3 млрд грн. Це на 15% (+52,8 млрд грн) більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами нардепа, в абсолютному значенні найбільше доходи зросли у Києві (на 19%, +63,5 млрд грн). Зокрема, за темпами зростання лідирують Закарпатська (+23,8%), Черкаська (+25,8%), Київська області (+31,2%).
Натомість доходи зменшились у чотирьох прифронтових областях (Луганській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій). Як зазначив нардеп, тенденція зберігається упродовж всього року.
Голова парламентського комітету наголосив, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) складає 65% доходів загального фонду місцевих бюджетів. Проти січня-листопада минулого року такі доходи зросли на 10,7% (+25,6 млрд грн), у тому числі від військового ПДФО (попри його часткове вилучення до держбюджету) на 8,2%.
Як зауважив Гетманцев, за місяць до кінця 2023 року, річний план доходів загального фонду місцевих бюджетів було виконано на 96,1%. За словами нардепа, це означає, що за підсумками року план доходів буде перевиконано. При цьому Донецька, Київська області і Київ у листопаді свої річні плани за доходами вже виконали.
Нагадаємо, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.
До слова, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про майбутні податкові зміни.
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