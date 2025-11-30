Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла: у чому причина

Шотландія скасувала щомісячні виплати спонсорам українських біженців, що може змусити багатьох господарів попросити їх виїхати

Українці, які втекли від війни й проживають у Шотландії під програмою підтримки біженців, можуть опинитися без притулку після рішення нового уряду припинити щомісячні виплати британським родинам, котрі їх прихистили. Про це повідомляє Daily Mail, передає «Главком».

За оцінками, близько 28 тис. українських біженців з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році знайшли прихисток у Шотландії.

У межах програми «Житло для України» спонсори отримували 500 фунтів стерлінгів на місяць як «подяку». Тепер же нова лейбористська влада припинила ці виплати. Це викликало побоювання, що багато господарів можуть попросити українців виїхати.

«Це рішення безсердечне та короткозоре», – назвала його речниця шотландських консерваторів.

Місцеві ради, які адміністрували програму, побоюються, що скасування виплат призведе до хвилі заяв на безпритульність – система соціального житла та притулків вже працює з перевантаженням.

Один із приймаючих біженців розповів, що отримав лист із питанням, чи планує залишати українських гостей: «Ми ніколи б їх не попросили піти».

Речник шотландської асоціації місцевих урядів (COSLA) зазначив, що органи влади по всій Великій Британії стурбовані новим рішенням і готують звернення до уряду з вимогою відновити фінансування.

Біженці також стурбовані, оскільки багато хто не має змоги самостійно знайти нове житло.

Нагадаємо, ухвалений закон щодо умов перебування громадян України в Польщі чекає на підпис президента. Нові положення запроваджують можливість зміни статусу з тимчасового захисту, який отримували біженці від війни, на тимчасове перебування.

До слова, уряд Нідерландів готує спеціальний план для громадян України, які прибули в країну через повномасштабне вторгнення Росії.