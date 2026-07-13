Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Армія попередила про пересування військової техніки та звернулася до громадян із важливим проханням

У північно-східних регіонах Польщі у понеділок та вівторок, 13-14 липня, пройдуть планові військові навчання за участю окремих підрозділів Збройних сил країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування видів Збройних сил Польщі. Військові зазначили, що основною метою тренувань є підтримання оперативної готовності військ і вдосконалення їхніх бойових спроможностей.

У зв'язку з проведенням навчань жителі регіону можуть спостерігати пересування військовослужбовців і військової техніки, зокрема дорогами загального користування. Командування польської армії закликало водіїв і пішоходів бути уважними в районах руху військових колон та дотримуватися правил безпеки під час руху на автошляхах у районах проведення маневрів.

Окремо військові звернулися до громадян щодо інформаційної безпеки. У відомстві закликали всіх суворо дотримуватися режиму тиші, зокрема:

не фотографувати та не знімати на відео пересування польських військ;

не поширювати у соціальних мережах координати, геолокації чи деталі маршрутів техніки;

не публікувати відомості про чисельність та склад залучених підрозділів.

В Оперативному командуванні республіки наголосили, що будь-які фото- чи відеоматеріали переміщення Збройних сил у публічному просторі можуть бути оперативно використані іноземною розвідкою або для проведення ворожих дезінформаційних кампаній, що безпосередньо загрожує безпеці держави.

У польському військовому відомстві підкреслили, що подібні навчання є регулярним елементом підготовки Збройних сил і проводяться відповідно до затвердженого плану бойової підготовки. За даними командування, вони не пов'язані з будь-якою надзвичайною ситуацією чи зміною рівня військової загрози, а спрямовані на підтримання готовності особового складу до виконання завдань.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні продовжувати співпрацю та діалог, попри наявні історичні й політичні суперечки. За його словами, Росія залишається спільною загрозою для Польщі, України та всього східного флангу НАТО, а розбіжності між двома країнами не мають послаблювати їхнє безпекове партнерство.