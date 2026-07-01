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Металурги закликають уряд відмовитися від усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Металурги закликають уряд відмовитися від усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси
фото: Getty Images

«Запропоновані зміни мають ознаки регуляторного акта»

Всеукраїнське об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України» звернулося до прем'єр-міністра Юлії Свириденко та віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби із закликом не допустити запровадження механізму усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси.

У зверненні Федерація заявляє, що запропоновані Мінрозвитку зміни до Статуту залізниць України та урядової постанови №774 фактично нададуть АТ «Укрзалізниця» право самостійно визначати особливості тарифних відстаней під час воєнного стану, що створить механізм «ручного» регулювання тарифів.

У Федерації вважають, що з огляду на монопольне становище «Укрзалізниці» така ініціатива може призвести до зловживання домінуючим становищем, спотворення конкуренції та прихованого субсидування одних вантажовласників за рахунок інших.

На думку об'єднання, встановлення однакової тарифної відстані для різних маршрутів є штучним адміністративним втручанням у тарифну політику, а наслідком може стати скорочення перевезень металургійної продукції, окатків, залізорудного концентрату, а також створення аналогічних ризиків для зернових перевезень.

Федерація також заявляє, що запропоновані зміни мають ознаки регуляторного акта, однак проєкт не був оприлюднений разом з аналізом регуляторного впливу, як цього вимагає законодавство.

У зв'язку з цим Федерація металургів України закликала уряд відмовитися від запропонованих змін щодо усереднення тарифної відстані до портів Великої Одеси.

Теги: Укрзалізниця металургія

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