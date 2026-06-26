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ЄС вирішив запровадити «бонуси» для країн-кандидатів – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС вирішив запровадити «бонуси» для країн-кандидатів – Politico
Євросоюз запропонував нову модель інтеграції для України
фото: usm.media

Україна та інші претенденти на членство зможуть отримати економічні переваги ще до вступу до Євросоюзу

Європейський Союз розробив новий механізм підтримки країн-кандидатів, який передбачає надання економічних переваг ще до повноправного вступу до блоку. Ініціатива покликана прискорити процес розширення ЄС без зміни критеріїв членства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Європейська комісія працює над концепцією «поступової інтеграції». Вона передбачає, що країни-кандидати отримуватимуть окремі переваги Євросоюзу ще під час проходження процедури вступу.

Серед можливих «бонусів» – доступ до окремих програм фінансування ЄС, преференційні торговельні угоди та частковий доступ до єдиного європейського ринку. Водночас політичних прав, які мають держави-члени Євросоюзу, країни-кандидати не отримають.

Як зазначає Politico, обсяг переваг визначатиметься індивідуально для кожної держави залежно від прогресу у проведенні реформ та рівня адаптації законодавства до норм ЄС.

За словами співрозмовників видання, Франція та Німеччина вже підтримали ідею поступової економічної інтеграції. Очікується, що Європейська комісія звернеться до країн-членів ЄС із пропозицією підтримати нову концепцію, а її обговорення може відбутися під час засідань Європейської ради восени.

«Повинна бути певна паралельна, але необхідна економічна інтеграція. Принцип «більше за більше» добре перевірений і має бути прийнятий як підтримка тих кандидатів, які просуваються краще за інших», – заявив депутат Європарламенту Петрас Ауштрявічюс.

Водночас Україна та Чорногорія раніше висловлювали застереження щодо концепції «полегшеного членства», наголошуючи, що жодні проміжні формати не повинні підміняти повноправний вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що на полях саміту G7 у Франції президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: лідери узгодили графік відкриття наступних п'яти переговорних кластерів і обговорили умови надання першого фінансового траншу. 

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Теги: євроінтеграція Україна Європейський Союз

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