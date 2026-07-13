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За 10 років вантажовідправники переплатили «Укрзалізниці» близько 200 млрд грн – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За 10 років вантажовідправники переплатили «Укрзалізниці» близько 200 млрд грн – ЗМІ
Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд відмовитися від різкого підвищення тарифів
фото: depositphotos.com

Промислові та аграрні асоціації закликали уряд не міняти залізничні тарифи

Провідні бізнесові галузеві асоціації України виступили проти чергового підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке розглядає уряд. На їхню думку, вантажовідправники вже багато років компенсують збитки пасажирського сегмента «Укрзалізниці», переплативши за цей час близько 200 млрд грн, а нове підвищення стане несправедливим і завдасть додаткового удару по економіці. Про це пише Центр транспортних стратегій. 

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд розглядає можливість поетапного підвищення вантажних тарифів: на 30% із 1 серпня 2026 року та ще на 15% із 1 січня 2027 року. За її словами, такий варіант став компромісом після консультацій із бізнесом, адже спочатку обговорювалося одноразове зростання тарифів на 45%.

Втім, представники бізнес-спільноти наголошують: фінансові проблеми державного перевізника не можуть і надалі вирішуватися коштом вантажного сегмента, адже з 2012 року український бізнес уже переплатив понад 200 млрд грн через відсутність реформи «Укрзалізниці».

«200 млрд грн – це ціна імітації реформ. Вантажний сегмент роками виконував роль «нескінченного гаманця», за рахунок якого латали всі структурні проблеми залізничної монополії», – сказав у коментарі виданню президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Європейська Бізнес Асоціація також закликала уряд відмовитися від різкого підвищення тарифів. На думку асоціації, економічне обґрунтування рішення потребує додаткового аналізу, а його наслідки можуть виявитися гіршими за очікуваний фінансовий ефект для самої «Укрзалізниці». У EBA пропонують обмежитися економічно обґрунтованою індексацією на рівні 5–10% після відкритих консультацій із бізнесом.

Подібної позиції дотримуються й аграрні асоціації. В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що підвищення тарифів збільшить вартість перевезення зерна на 4–7 доларів за тонну, що зрештою ляже на плечі виробників через зниження закупівельних цін. Крім того, частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт, що посилить навантаження на дороги.

Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов попередив, що в умовах війни та негативного торговельного балансу будь-яке рішення, яке погіршує конкурентоспроможність українського експорту, створює додатковий тиск на валютний ринок. За його оцінкою, навіть із урахуванням фінансових потреб «Укрзалізниці» економічно обґрунтованим виглядає підвищення не більше 15%.

Раніше у ДП «Укрпромзовнішекспертиза» розрахували, що індексація тарифів «Укрзалізниці» на 37% може призвести до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази «Укрзалізниці» на 27 млн тонн, втрати $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

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Теги: бізнес перевезення Укрзалізниця тарифи

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