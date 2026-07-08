Ринок праці йде у «тінь: роботодавці заявили про нову тенденцію

За словами Абдулліної, кожен четвертий роботодавець повідомив про зростання оплати праці щонайменше на 10% за останній рік

Згідно з дослідженням, кадрову кризу нині відчувають 78% роботодавців, а понад дві третини компаній очікують погіршення ситуації

Український ринок праці демонструє ознаки посилення тінізації. Попри те, що більшість компаній продовжують офіційно оформлювати працівників, частка роботодавців, які визнають «компроміси» в трудових відносинах, зростає. Про це під час HR Wisdom Summit 2026 заявила керівниця платформи OLX Робота, співголова HR-комітету Європейської бізнес асоціації Марія Абдулліна, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами експертки, 54% роботодавців заявили про повністю офіційне працевлаштування працівників та виплату «білих» зарплат. Водночас ще 21% компаній повідомили про певні компроміси в оформленні трудових відносин.

«Я звернула увагу, що цей показник зріс. Тобто ринок праці все ж таки тінізується», – зазначила Абдулліна.

На думку фахівчині, однією з причин може бути прагнення бізнесу оптимізувати витрати в умовах війни та кадрового дефіциту.

Згідно з дослідженням, кадрову кризу нині відчувають 78% роботодавців, а понад дві третини компаній очікують погіршення ситуації. Головною причиною нестачі працівників бізнес називає мобілізацію.

Водночас роботодавці намагаються втримати персонал за рахунок підвищення зарплат. За словами Абдулліної, кожен четвертий роботодавець повідомив про зростання оплати праці щонайменше на 10% за останній рік. Попри це, компанії продовжують шукати способи скорочення витрат, що, за оцінкою експертів, може сприяти подальшому поширенню неофіційних практик на ринку праці.

Нагадаємо, за два квартали 2026 року в Україні відкрили на 39 214 більше ФОПів, ніж припинили діяльність. Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилась, натомість закриттів поменшало на 36%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.