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  4. Обсяги перевезень російської нафти збільшилися вдвічі – Independent
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    Економіка

    Обсяги перевезень російської нафти збільшилися вдвічі – Independent

    Країни Азії збільшують купівлю нафти в країни-окупантки - Обсяги перевезень російської нафти збільшилися вдвічі – Independent
    Країни Азії збільшують купівлю нафти в країни-окупантки
    фото з відкритих джерел

    Після запровадження ембарго ЄС зріс експорт до Індії та Китаю

    Європейські судноплавні компанії майже вдвічі збільшили перевезення російської нафти від початку війни Росії в Україні, незважаючи на намір Євросоюзу заблокувати експорт енергоресурсів із РФ на світові ринки. Про це пише Independent.

    Як йдеться у статті, компанії з Європи продовжують отримувати прибуток від постачання російської нафти до інших країн, таких як Індія та Китай.

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    Фахівці вважають, що відмова більшості судноплавних компаній від постачання енергоресурсів з Росії призвела до того, що інші компанії стали отримувати величезний прибуток.

    Автор статті наголосив, що бездіяльність лідерів європейських країн призвела до «дірки» в нафтовому ембарго проти РФ, що дозволяє безперешкодно перевозити російські енергоресурси під прапорами Євросоюзу.

    Нагадаємо, РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії.

    «Транснефть» збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується до головного східного порту.

    Також стало відомо, що Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.

    До слова, через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти

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    Теги: ЄС росія окупанти експорт війна ембарго Китай Індія Україна окупація #stoprussia
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    Обсяги перевезень російської нафти збільшилися вдвічі – Independent