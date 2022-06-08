Обсяги перевезень російської нафти збільшилися вдвічі – Independent

Після запровадження ембарго ЄС зріс експорт до Індії та Китаю

Європейські судноплавні компанії майже вдвічі збільшили перевезення російської нафти від початку війни Росії в Україні, незважаючи на намір Євросоюзу заблокувати експорт енергоресурсів із РФ на світові ринки. Про це пише Independent.

Як йдеться у статті, компанії з Європи продовжують отримувати прибуток від постачання російської нафти до інших країн, таких як Індія та Китай.

Фахівці вважають, що відмова більшості судноплавних компаній від постачання енергоресурсів з Росії призвела до того, що інші компанії стали отримувати величезний прибуток.

Автор статті наголосив, що бездіяльність лідерів європейських країн призвела до «дірки» в нафтовому ембарго проти РФ, що дозволяє безперешкодно перевозити російські енергоресурси під прапорами Євросоюзу.

Нагадаємо, РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії.

«Транснефть» збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується до головного східного порту.

Також стало відомо, що Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.

До слова, через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти

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