Комітети Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств

Ініціативу мають розглянути в парламентарі

Комітети Верховної Ради схвалили кандидатури двох нових міністрів. Тепер ініціативу мають розглянути в парламентарі. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За його словами, комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні рекомендував парламенту призначити Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

При цьому комітет ВР з питань цифрової трансформації рекомендував парламенту призначити Михайла Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України.

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Раніше повідомлялося, що у Верховну Раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.