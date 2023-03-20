Головна Країна Політика
search button user button menu button

Комітети Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітети Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств
фото з відкритих джерел

Ініціативу мають розглянути в парламентарі

Комітети Верховної Ради схвалили кандидатури двох нових міністрів. Тепер ініціативу мають розглянути в парламентарі. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні рекомендував парламенту призначити Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

При цьому комітет ВР з питань цифрової трансформації рекомендував парламенту призначити Михайла Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України.

Раніше повідомлялося, що у Верховну Раду надійшли подання про призначення нових очільників трьох міністерств.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. 

Теги: Верховна Рада Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список
Медведчук, Шуфрич, Дубінський. Хто потрапив до реєстру держZрадників: повний список
16 березня, 18:40
У Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію
У Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію
10 березня, 21:40
ЗСУ показали уламки збитих російських ракет (фото)
ЗСУ показали уламки збитих російських ракет (фото)
9 березня, 21:18
Засідання Ради 24 лютого 2023 року
Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег
2 березня, 15:10
Безуглу хочуть виключити з комітету нацбезпеки Ради
Скандал навколо Резнікова. «Слуги» пішли війною проти Безуглої?
28 лютого, 18:58
У Мелітополі перелякані росіяни розвішують листівки про можливі ракетні обстріли ЗСУ – Федоров
У Мелітополі перелякані росіяни розвішують листівки про можливі ракетні обстріли ЗСУ – Федоров
27 лютого, 13:34
Тіло Ровнейка знайшли в його підмосковному будинку в Одинцовському міському окрузі
У Росії загадково помер нафтовий магнат
23 лютого, 16:35
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
23 лютого, 14:54
Бойко був депутатом Верховної ради VI, VIII та IX скликань, обіймав посаду віцепрем’єра в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках
Позбавлення Бойка звання Герой України: нардеп пропонує залишити нагороду
22 лютого, 16:09

Політика

«Маємо кілька важливих оборонних рішень»: Зеленський звернувся до українців
«Маємо кілька важливих оборонних рішень»: Зеленський звернувся до українців
Путін шантажує зерновою угодою: МЗС різко відреагувало
Путін шантажує зерновою угодою: МЗС різко відреагувало
Комітети Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств
Комітети Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств
У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів
У Раду зайшли подання про призначення трьох нових міністрів
Шуляк програла суд громадському активісту: рух Чесно повідомив деталі
Шуляк програла суд громадському активісту: рух Чесно повідомив деталі
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
17K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
16K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
11K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
9991
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок
8808
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Сьогодні, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту