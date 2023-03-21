Якою є вулиця, названа на честь Макса Левіна. Відео, що шокує

У жовтні 2022 року в Києві вулицю Багратіона перейменували на вулицю імені фотокореспондента Макса Левіна, який загинув під Києвом

Київська вулиця, названа на честь відомого фотокореспондента Максима Левіна, перебуває в неприйнятному стані. Обурливе відео розповсюдив журналіст Владислав Головін.

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Раніше вулиця у Солом'янському районі столиці була названа на честь Багратіона, проте Київська міська рада продовжує політику дерусифікації: у жовтні 2022 вулицю переназвали на честь журналіста Макса Левіна.

Журналіст Владислав Головін повідомив, що з того часу на вулиці не з'явилось жодної меморіальної таблички, ба більше – відсутня навіть табличка з назвою вулиці.

Для того, щоб знайти вулицю Левіна, потрібно постаратися, адже є лише невеличкий прохід – інша ділянка закрита старим парканом. На вулиці розташовані лише гаражі.

«І це називається вулиця Макса Левіна? Це знущання над пам’яттю людини», – обурився Головін.

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1 квітня минулого року після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Він у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії. Слідчі тоді повідомили, що фотографа було застрелено двома пострілами зі стрілецької зброї. Чоловік загинув між 13 та 31 березня, тож у ці дні річниця втрати видатного й талановитого фотографа.

Усе своє життя Левін присвятив фотожурналістиці, а більшість його робіт були пов’язані із висвітленням війни в Україні. Колеги справедливо називають Левіна одним з найкращих репортерів України та світу.

Нагадаємо, що парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

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До слова, Київ продовжує позбуватися назв вулиць, пов’язаних з Росією та СРСР. У столиці з'явився провулок «Скрябіна», а нещодавно столична міська рада декомунізувала проспект і площу Перемоги.