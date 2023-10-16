Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні – брокери

Раніше ряд експертів зазначали, що для нарощування обсягів експорту тимчасовим морським коридором, необхідно посилити захист портів системами ППО

Морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструктури спільно з військовими, набирає обертів

Активне відновлення Україною відвантажень альтернативним морським коридором Чорного моря поступово знижує вартість страхування суден. Таку тенденцію відзначають брокери.

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«Вартість страхування судна від військових ризиків та ушкоджень поступово знижується, але все ще складає до 2% від вартості судна. Страхування вантажу від військових ризиків складає до 4% від заявленої вартості», – уточнюється у повідомленні.

Як заначається, основу відвантажень, що здійснюються з чорноморських портів, наразі складають залишки на складах з моменту припинення дії попереднього «зернового коридору». Ставки ж дуже переоцінені через малу активність суден.

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«Обмежена пропозиція флоту для морських перевезень тримає ставки на високому рівні, вони переоцінені до $40-45 відносно можливої вартості без військових ризиків», – зазначають експерти.

Раніше ряд експертів зазначали, що для нарощування обсягів експорту тимчасовим морським коридором, необхідно посилити захист портів системами ППО, забезпечити захист від російських мін, а також розробити механізми страхування ризиків з залученням міжнародних партнерів.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструктури спільно з військовими, набирає обертів, і це великий крок до покращення стану нашої економіки. Про ефективність цього коридору свідчить також той факт, що міжнародні страхові компанії активізувалися, і пропонують програми страхування.