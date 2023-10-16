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Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні – брокери

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ставки страхування для кораблів знижуються, однак вони все ще на високому рівні – брокери
Раніше ряд експертів зазначали, що для нарощування обсягів експорту тимчасовим морським коридором, необхідно посилити захист портів системами ППО
фото з відкритих джерел

Морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструктури спільно з військовими, набирає обертів

Активне відновлення Україною відвантажень альтернативним морським коридором Чорного моря поступово знижує вартість страхування суден. Таку тенденцію відзначають брокери.

«Вартість страхування судна від військових ризиків та ушкоджень поступово знижується, але все ще складає до 2% від вартості судна. Страхування вантажу від військових ризиків складає до 4% від заявленої вартості», – уточнюється у повідомленні.

Як заначається, основу відвантажень, що здійснюються з чорноморських портів, наразі складають залишки на складах з моменту припинення дії попереднього «зернового коридору». Ставки ж дуже переоцінені через малу активність суден.

«Обмежена пропозиція флоту для морських перевезень тримає ставки на високому рівні, вони переоцінені до $40-45 відносно можливої вартості без військових ризиків», – зазначають експерти.

Раніше ряд експертів зазначали, що для нарощування обсягів експорту тимчасовим морським коридором, необхідно посилити захист портів системами ППО, забезпечити захист від російських мін, а також розробити механізми страхування ризиків з залученням міжнародних партнерів.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що морський коридор, який відкрило Міністерство інфраструктури спільно з військовими, набирає обертів, і це великий крок до покращення стану нашої економіки. Про ефективність цього коридору свідчить також той факт, що міжнародні страхові компанії активізувалися, і пропонують програми страхування.

Теги: страхування перевезення море

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