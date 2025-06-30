У Харкові з'являться вулиці на честь Героїв України Устименка та Меся

Терехов зауважив, що льотчики починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери

У Харкові дві вулиці назвуть на честь Героїв України Максима Устименка та Олексія Меся. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує «Главком».

«Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки. Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року. Обидва були майстрами своєї справи - льотчиками найвищого рівня і відданими побратимами. Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста», – йдеться у повідомленні.

Терехов додав, що деталі щодо присвоєння назв вулицям повідомлять згодом.

Що відомо про Максима Устименка?

Максим Устименко був однокурсником Андрія (Джуса) Пільщикова фото: Лілія Авер'янова/Facebook

Уночі 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Зокрема, Максим Устименко був однокурсником Героя України Андрія (Джуса) Пільщикова, який загинув два роки тому. 29 червня президент України Володимир Зеленський відразу присвоїв звання Героя України загиблому пілоту Устименку.

Що відомо про Олексія Меся?

Олексій (Moonfish) Месь у день своєї загибелі зміг збити на винищувачі F-16 дві російські ракети фото з відкритих джерел

Першим українським пілотом, який загинув на винищувачі F-16, став Олексій Месь із позивним Мунфіш. Це сталося 26 серпня під час виконання бойового завдання.

Мунфіш був одним із перших українських льотчиків, які освоїли F-16. Разом із Андрієм Пільщиковим, відомим як Джус, він перебував у США, де вони обидва активно добивалися передачі цих літаків Україні. У командуванні Меся назвали сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі та в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Олексію Месю. У льотчика залишилися дружина Юлія, донька, мама, батько, сестра. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Як відомо, уночі 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.