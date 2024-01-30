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«Перевіряємо її у бою»: Камишін розповів про виготовлення української зброї

Христина Петренко
glavcom.ua
«Перевіряємо її у бою»: Камишін розповів про виготовлення української зброї
Камишін повідомив, що для ударів по цілях на території РФ не використовувалась іноземна зброя
Фото: Bloomberg

Україна все ще не може наздогнати Росію у кількості виробленої зброї

В української армії немає часу випробовувати новітню зброю на полігоні. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів інтерв’ю виданню The Time.

«Ми перевіряємо її (зброю, – ред.) у бою. Тож маємо бути присутніми (під час її використання, – ред.), вносячи корективи та покращуючи їх», – пояснив міністр, який часто сам їздить на подібні завдання.

Камишін також заявив, що майже всі останні удари по цілях у Росії були здійснені не з іноземних запасів, а зі зброї, виробленої на українських підприємствах. Однак, за його словами, Україна все ще не може наздогнати Росію у кількості виробленої зброї.

«Скільки б ми не виробляли звичайної зброї, ми не можемо наздогнати Росію. Нам потрібно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід. Раніше нашою моделлю було: віддайте нам. Тепер нашою моделлю буде: давайте зробимо це разом», – зазначив він.

Раніше Олександр Камишін розповів, що дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва. За словами посадовця, Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від $350, які здатні літати на великі відстані.

Як повідомлялося, нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки.

Також міністр запевнив, що в Україні зараз є достатня кількість заводів та людей, які ремонтують танки для фронту. Він додав, що додав, що в Україні державні компанії «програли» приватним у швидкості освоєння імпортних зразків техніки.

Нагадаємо, ЗСУ вперше використали гібридні системи ППО FrankenSAM. Ця система збила ворожі дрони з відстані 9 км. Для її виробництва взяли радянські компоненти і застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки і застосовували до них радянські ракети.

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Теги: зброя Олександр Камишін Укроборонпром Україна міністр

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