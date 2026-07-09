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Росія втратила відчуття безпеки навіть у глибокому тилу – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія втратила відчуття безпеки навіть у глибокому тилу – ISW
Наслідки українського удару по НПЗ в Москві, Росія, 18 червня 2026 року
фото: росЗМІ

Аналітики вважають, що успішні далекобійні удари ЗСУ змусили навіть російських пропагандистів відкрито критикувати Кремль через провали системи ППО

Успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у глибокому тилу Росії посилили критику російської влади з боку пропагандистів та так званих «воєнкорів». Вони звинувачують Кремль у неспроможності створити ефективну систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські блогери критикують стан протиповітряної оборони

Аналітики зазначають, що кампанія українських далекобійних ударів змусила російських ультранаціоналістів дедалі частіше порушувати питання захисту критично важливої інфраструктури та підприємств на території РФ.

Зокрема, один із російських військових блогерів закликав Міністерство оборони Росії створити єдиний штаб цивільної оборони від безпілотників. За його словами, нинішня система протиповітряної оборони перебуває у стані хаосу, оскільки військові, Росгвардія та приватні структури діють без належної координації.

Інший пов'язаний із Кремлем «воєнкор» розкритикував російську владу за перекладання відповідальності за захист повітряного простору на підприємства та цивільні організації, які не мають необхідних ресурсів для протидії українським ударам.

Російські коментатори також закликають створити єдину федеральну систему протиповітряної оборони та посилити взаємодію між різними відомствами.

Ще один військовий блогер заявив, що величезна територія Росії поступово перетворюється на її головну слабкість через нестачу засобів ППО.

За його словами, наявних систем уже недостатньо для захисту критично важливих об'єктів від українських далекобійних ударів. «Зараз у РФ немає тилу», – зазначив російський блогер.

Головна проблема російської ППО

В ISW нагадали, що російські військові блогери вже тривалий час пов'язують успішні удари України з відсутністю єдиної системи управління протиповітряною обороною та неузгодженістю дій федеральної й регіональної влади.

Аналітики також дійшли висновку, що Росії бракує засобів ППО для одночасного прикриття військ на фронті та захисту критично важливих об'єктів у західних регіонах і глибокому тилу.

«ISW продовжує оцінювати, що відмова або нездатність РФ усунути прогалини в її тиловій ППО призвела до нинішніх проблем, з якими стикається Москва, зокрема повторних українських ударів по великих містах та масштабного дефіциту бензину в РФ і на тимчасово окупованій території України», – йдеться у звіті.

На думку експертів, Кремлю буде складно швидко посилити систему протиповітряної оборони без ослаблення прикриття своїх військ на фронті. Саме тому Україна, ймовірно, й надалі зберігатиме можливість завдавати далекобійних ударів по важливих об'єктах на території Росії.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру скорочувати військові витрати чи згортати війну проти України, попри дедалі серйозніші проблеми в економіці РФ. На думку аналітиків, Кремль і надалі розраховує досягти своїх цілей військовим шляхом.

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Теги: ISW пропаганда путін Україна ЗСУ

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