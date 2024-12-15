Борги на балансуючому ринку електроенергії щомісяця зростають на 700-800 млн. грн – Центр Разумкова

«Практично щомісяця ринок електроенергії не стільки генерує інвестиції, скільки борги»

Щомісяця на балансуючому ринку електроенергії борги зростають на 700-800 млн. грн – Центр Разумкова В галузі енергетики продовжують зростати борги. Зокрема на балансуючому ринку електроенергії вони щомісяця збільшуються на 700-800 млн. грн. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Практично щомісяця ринок (електроенергії – ред.) не стільки генерує інвестиції, скільки борги. Щомісяця тільки балансуючий ринок у нас генерує близько 700-800 мільйонів гривень боргів», – сказав він.

Омельченко додав, що також зараз збільшуються борги перед інвесторами в «зелену» енергетику. Експерт наголосив, що для залучення інвестицій в будівництво нової енергетики потрібно змінити правила на енергоринку.

«Поки ця ситуація не буде змінена, правила гри не будуть на ринку змінені, очікувати серйозні інвестиції в створення додаткових потужностей в Україні, мабуть, не варто», – підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що внаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових енергетичних проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі.