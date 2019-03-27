У Чорнобильській зоні збудують ще одну сонячну станцію



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Рішення про створення станції було схвалено Мінприроди у 2016 році

Проект фінансується за кошти уряду Іспанії, сплачені у рамках співпраці за Кіотським протоколом

На території Чорнобильської зони збудують ще одну наземну сонячну станцію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зазначається, що проект фінансується за кошти уряду Іспанії, сплачені у рамках співпраці з Україною за Кіотським протоколом.

«26 березня україно-іспанська делегація оглянула територію, де буде зведено новий об'єкт відновлювальної енергетики. До складу делегації увійшли Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Іспанії в Україні, пані Сильвія Хосефіна Кортес Мартін, представники Мінприроди та інших профільних міністерств, а також керівництво Державного агентства управління зоною відчуження», - йдеться у повідомленні.

Директор департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару Міністерства екології та природних ресурсів України Світлани Гринчук поінформувала, що проект майбутньої сонячної станції було затверджено наприкінці 2018 року.

За словами Гринчук, це продовження реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що Україна отримала від Іспанії, переуступивши свої квоти на викиди парникових газів. «Єдина умова використання цих коштів – вкладання їх у проекти, які б забезпечували скорочення викидів парникових газів та мали б соціальний ефект і сприяли розвитку відновлювальної енергетики. Фотоелектростанції належать саме до таких. Це в дусі політики Мінприроди щодо перетворення зони відчуження на територію змін та інновацій», - розповіла урядовець.

Вона зазначила, що фінансування та сам проект сонячної станції у зоні відчуження був схвалений на засіданні спільного наглядового україно-іспанського комітету, що контролює ефективність та доцільність використання «кіотських коштів».

Рішення про створення станції було схвалено після того, як Мінприроди у 2016 році вдалося відновити співпрацю з урядом Іспанії. Проект був «заморожений» майже 10 років, відколи Міністерство сільського господарства, харчування та навколишнього середовища Іспанії викупило в України, так звані, «одиниці установленої кількості викидів парникових газів» на 30 млн євро.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Мінприроди та Державне агентство управління зоною відчуження (ДАЗВ) запропонували бізнесу подавати заявки на відведення земельних ділянок під розміщення об’єктів відновлювальної енергетики. Загалом надійшло понад 60 заявок з Данії, США, Китаю, Німеччини, Франції, Білорусі, України.

Наприкінці 2018 року в Прип'яті на території Чорнобильської АЕС вже відкрито першу сонячну електростанцію. Вона знаходиться на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, над 4-м атомним енергоблоком, що вибухнув 26 квітня 1986року. Річна продуктивність електростанції становить 1024 МВт*год/рік.