У Харкові зростання комуналки обумовлене також і зловживаннями на підприємствах, - депутат міськради



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Ігор Черняк заявляє, що у зростанні тарифів, крім економічного обґрунтування, є корупційна складова

У Харкові 95% підприємств збиткові, що генерують 2,5 млрд грн боргів на рік

Депутат міської ради Харкова, громадський активіст Ігор Черняк стверджує, що у місті склалася дуже цікава ситуація з комунальними підприємствами.

«У нас понад 60 комунальних підприємств, з них 95% - збиткові, що генерують 2,5 млрд грн збитків на рік. Ось такі комунальні підприємство «по-харківські»: вони є, вони функціонують і щороку ми їх з бюджету дотуємо на мільярди», - розповів Черняк в ефірі каналу Zik.

Говорячи про комунальні тарифи, він зазначив, що, зазвичай, їх зростання підв'язують до ціни на газ, але це тільки одна складова, що пов'язана з опаленням та гарячою водою.

У структурі тарифів є також поняття оплати за житлово-комунальні послуги - плата за вивезення сміття, за холодну воду, каналізацію. І це все, за словами Черняка, окремі комунальні підприємства, які надають ці послуги.

«І, коли ми намагаємося аналізувати тарифи і, так звану, економічну складову цих тарифів, то ми бачимо, що насправді є дуже велика кількість зловживань саме з боку цих комунальних підприємств», - наголосив Черняк.

Наприклад, є «Харківський водоканал», що є збитковим і весь час дотується з міського бюджету. Так ось, це комунальне підприємство вирішило закупити телевізори за 85 тисяч гривень.

«85 тисяч гривень - плата за один телевізор, щоб він щось показував керівництву КП «Харківський водоканал». І ми, коли уважно аналізуємо всі ці закупівлі через Prozorro, бачимо численні зловживання», - заявив депутат і додав, що саме тому у зростанні тарифів, крім економічного обґрунтування, є корупційна складова.