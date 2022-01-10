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    У Швеції піде з молотка автівка Елвіса Преслі

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    Це єдиний відомий автомобіль, який коли-небудь був зареєстрований на Преслі - У Швеції піде з молотка автівка Елвіса Преслі

    Це єдиний відомий автомобіль, який коли-небудь був зареєстрований на Преслі

    фото: Car and Classic

    Cadillac «короля рок-н-ролу» має унікальний дизайн

    У Швеції на аукціоні Car and Classic виставили ексклюзивний Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року, який належав «королю рок-н-ролу» Елвісу Преслі. Про це йдеться на сайті аукціону.

    Автомобіль виготовили для зірки за індивідуальним замовленням. Cadillac має 5,9 м завдовжки, а його салон оздоблений велюром та оснащений клімат-контролем і люком. Усередині досі стоять оригінальне радіо, ручки та кнопки.

    Під капотом у Cadillac Fleetwood Brougham – 500-кубовий двигун V8.

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    Це єдиний відомий автомобіль, який коли-небудь був зареєстрований на Преслі. фото: Car and Classic
    Це єдиний відомий автомобіль, який коли-небудь був зареєстрований на Преслі. фото: Car and Classic

    Як зазначають на аукціоні, це єдиний відомий автомобіль, який коли-небудь був зареєстрований на самого Преслі. Купив він його у 1974 році за 12,5 тисячі доларів (нині це $70 тис.), а вже у 1976 році подарував авто своєму лікареві.

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    Теги: радіо автомобіль
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    У Швеції піде з молотка автівка Елвіса Преслі