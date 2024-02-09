У січні зафіксовано сповільнення інфляції: аналіз цін від Держстату

У Держстаті акцентують, що на споживчому ринку найбільше подорожчали овочі

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 0,4% порівняно з груднем-2023 (0,7%), листопадом (0,5%) та жовтнем (0,8%). У річному вимірі інфляція сповільнилася до 4,7%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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«Інфляція на споживчому ринку в січні 2024 р порівняно із груднем 2023 року становила 0,4%, із січнем 2023 року – 4,7%», – йдеться в повідомленні.

фото: Державна служба статистики

У Держстаті акцентують, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

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Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% – свинина, цукор, продукти переробки зернових, соняшникова олія, м’ясо птиці, сало, рис. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

фото: Державна служба статистики

фото: Державна служба статистики

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% відбулося насамперед за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% переважно через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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Нагадаємо, Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

Стало відомо ключовий фактор, що забезпечив стабільність економіки України минулого року.