«Кожне п'яте євро Україні». Угорщина розкритикувала новий бюджет ЄС

Угорський чиновник стверджує, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні

Угорщина розкритикувала рішення щодо нового бюджету ЄС. Будапешт запевняє, що відтепер кожне п’яте євро отримає Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра європейських справ Угорщини Яноша Бока.

За словами міністра, від нового бюджету ЄС нібито виграють Україна та сама Єврокомісія. «За моїми підрахунками (Єврокомісія – «Главком»), у прямий та непрямий спосіб зосереджує у своїх руках таку владу та фінансові ресурси, що є безпрецедентними в історії», – наголосив він.

Чиновник зазначив, що Угорщина провела попередній аналіз, і дійшла до висновку, що не лише за програмою Ukraine Facility, але й загалом – прямо або опосередковано Україна отримає близько 20% бюджету ЄС на наступні сім років. «Це означає, що кожне п’яте євро в бюджеті – прямо чи опосередковано – дістанеться Україні. Я не вважаю це сталим підходом», – каже Бока

Крім програми Ukraine Facility, Україна отримає підтримку також через Європейський інструмент миру (European Peace Facility), обсяг якого майже подвоєно до 31 млрд євро, і більшість цих коштів піде саме Україні. Фінансування європейської оборонної промисловості в MFF зросло у п’ять разів, а одна з основних цілей цього – підтримка України та її оборонного сектору.

Крім цього програма Global Europe дозволяє фінансувати питання, пов’язані з Україною. І передбачена можливість створення нового кредитного механізму, який, по суті, є необмеженим у межах бюджетного резерву – для надання Україні позик. «Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні», – підсумував він.

Нагадаємо, Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого закарпатця, який мав подвійне громадянство. Україна висловила рішучий протест проти дій Угорщини, яка запровадила санкції щодо трьох українських генералів.

До слова, Угорщина заявляє про значне погіршення дипломатичних відносин з Польщею після того, як Варшава відкликала свого посла з Будапешта.