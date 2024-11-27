Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт

Уряд Британії розглядає варіанти, як реагувати на потенційні торговельні війни

Велика Британія готується до запровадження тарифів на американські товари у відповідь на наміри обраного президента Дональда Трампа стягувати мито з усього імпорту. Про це пише Politico.

Передусім Лондон може запровадити тариф на мотоцикли Harley Davidson.

Британський уряд розглядає варіанти, як реагувати на потенційні торговельні війни. Обговорюється можливість використати механізми, запроваджені Євросоюзом під час першого президентства Трампа. Тоді Велика Британія вдалася до таких самих заходів, як і ЄС, у відповідь на масштабні тарифи на європейську сталь, запроваджені тодішнім президентом.

У жовтні ЄС підготував аналогічний пакет заходів, готовий до застосування в разі повторення торговельної війни.

Зазначається, що під час попереднього президентства Трампа Євросоюз та Британія, яка офіційно вийшла з ЄС у лютому 2020 року, стягували мито з таких американських товарів, як бурбон Jack Daniel's, джинси Levi's і мотоцикли Harley Davidsons.

Наразі Велика Британія може дуже швидко повернути ці тарифи, якщо Трамп виконає свою погрозу обкласти весь закордонний імпорт 10-20-відсотковим митом.

До слова, Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що має намір з першого дня після офіційного вступу на посаду ввести 25% мита на всі товари, що надходять до США з Канади та Мексики, а також пригрозив КНР додатковими 10% митами за китайський фентаніл у США.

Нагадаємо, Мексика у разі введення проти її товарів мит в США буде готова вжити аналогічних заходів у відповідь, заявила 26 листопада президентка країни Клаудія Шейнбаум.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.