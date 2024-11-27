Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт
фото з відкритих джерел

Уряд Британії розглядає варіанти, як реагувати на потенційні торговельні війни

Велика Британія готується до запровадження тарифів на американські товари у відповідь на наміри обраного президента Дональда Трампа стягувати мито з усього імпорту. Про це пише Politico.

Передусім Лондон може запровадити тариф на мотоцикли Harley Davidson.

Британський уряд розглядає варіанти, як реагувати на потенційні торговельні війни. Обговорюється можливість використати механізми, запроваджені Євросоюзом під час першого президентства Трампа. Тоді Велика Британія вдалася до таких самих заходів, як і ЄС, у відповідь на масштабні тарифи на європейську сталь, запроваджені тодішнім президентом.

У жовтні ЄС підготував аналогічний пакет заходів, готовий до застосування в разі повторення торговельної війни.

Зазначається, що під час попереднього президентства Трампа Євросоюз та Британія, яка офіційно вийшла з ЄС у лютому 2020 року, стягували мито з таких американських товарів, як бурбон Jack Daniel's, джинси Levi's і мотоцикли Harley Davidsons.

Наразі Велика Британія може дуже швидко повернути ці тарифи, якщо Трамп виконає свою погрозу обкласти весь закордонний імпорт 10-20-відсотковим митом.

До слова, Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що має намір з першого дня після офіційного вступу на посаду ввести 25% мита на всі товари, що надходять до США з Канади та Мексики, а також пригрозив КНР додатковими 10% митами за китайський фентаніл у США. 

Нагадаємо, Мексика у разі введення проти її товарів мит в США буде готова вжити аналогічних заходів у відповідь, заявила 26 листопада президентка країни Клаудія Шейнбаум.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.

Читайте також:

Теги: тарифи Дональд Трамп імпорт Велика Британія президент Лондон погрози соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник новообраного президента США Дональда Трампа Браян Ланза
Радник Трампа глибоко помиляється у питанні Криму
10 листопада, 07:10
Президент наголосив, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії, то Молдову чекатиме така ж доля, що й Грузію 
Зеленський про результати парламентських виборів у Грузії: сьогодні перемогла Росія
30 жовтня, 14:22
Президент України відзначив працівників «Укрзалізниці» державними нагородами
Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)
4 листопада, 19:24
Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією
«Укрзалізниця» має змінити тарифну політику на вантажні перевезення, щоб витримати конкуренцію з європейцями – експерт
7 листопада, 11:42
Велика Британія є третім за величиною донором військової техніки Києву
Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину
8 листопада, 21:40
Жінка записує результат підрахунку голосів під час президентських виборів у США 2024 року в день виборів у Діксвіл Нотч, Нью-Гемпшир, 5 листопада 2024 року
Вибори президента США: перше поселення оголосило результати  
5 листопада, 12:39
Джим Джастіс переміг на виборах до Сенату від штату Західна Вірджинія
Республіканець Джастіс переміг у Вірджинії – це розділило Сенат
6 листопада, 07:45
У Сеулі готуються до потенційних економічних змін, і Юн Сок Йоль закликав до консультацій між урядом та промисловістю щодо повернення Трампа
Президент Південної Кореї відновив давнє хобі, аби зблизитися із Трампом
12 листопада, 14:56
Європа не горить бажанням закуповувати зерно у Росії
Євросоюз майже припинив закуповувати зерно у Росії – Eurostat
20 листопада, 10:34

Економіка

Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт
Британія готує відповідь на погрози Трампа запровадити тарифи на імпорт
Чехія збирається продовжити ініціативу із закупівлі боєприпасів для України у 2025 році
Чехія збирається продовжити ініціативу із закупівлі боєприпасів для України у 2025 році
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ
Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
107K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
9579
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7241
Що буде, якщо РФ вдарить по будівлі Верховної Ради? Нардеп відповів
6434
Стратегічні бомбардувальники ВПС США помічені у небі над Фінляндією

Новини

27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Вчора, 05:46

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua