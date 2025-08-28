Данія вибачилась перед жінками з Гренландії за примусову стерилізацію

Прем'єр-міністр Фредеріксен зазначила, що історії жінок, які постраждали від «жорстокого поводження з боку данської системи охорони здоров'я», вражають

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен офіційно вибачилась перед жінками з Гренландії за державну програму примусового контролю народжуваності, яка діяла понад 50 років тому. Згідно з виданням DK, уряд Гренландії також приєднався до вибачень, передає «Главком».

З 1960-х років данські лікарі без згоди встановлювали внутрішньоматкові спіралі гренландським жінкам і дівчатам віком від 13 років. Ця програма збіглася в часі із заселенням Гренландії данцями та витісненням ескімоської культури. Колишній прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде назвав цю кампанію «геноцидом».

У 2022 році данський уряд розпочав розслідування цієї справи, результати якого мають бути оприлюднені до 1 вересня 2025 року. Попри це, прем'єр-міністр Фредеріксен вирішила вибачитися раніше, зазначивши, що історії жінок, які постраждали від «жорстокого поводження з боку данської системи охорони здоров'я», вражають.

Наразі 143 жінки подали позов проти данської держави, вимагаючи загалом майже 43 млн крон компенсації за порушення їхніх прав.

Як відомо, 27 серпня МЗС Данії викликало посла США через повідомлення розвідки про американські операції впливу в Гренландії, спрямовані на посилення опозиції щодо Копенгагена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними данської телекомпанії, щонайменше троє громадян США, пов’язаних з адміністрацією Дональда Трампа, підозрюються у спробах сприяти включенню Гренландії до складу США.

«Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створивши «п'яту колону» або здійснюючи такого роду діяльність, то це суперечить принципам співпраці між державами. Для нас важливо дуже чітко виступити проти Сполучених Штатів», – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

До слова, у Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау.