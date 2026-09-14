Україна треба терміново розблокувати чорноморські порти, альтернативи немає – Центр транспортних стратегій

Без відновлення морського експорту вже до зими під загрозою може опинитися наступна посівна – експерт

Україна не має повноцінної альтернативи чорноморським портам для експорту промислової та аграрної продукції. Дунайські порти та західні прикордонні переходи можуть бути лише додатковими маршрутами, але не здатні замінити море за обсягами перевезень, каже директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

За його словами, заяви про те, що до 75% морських вантажів можна переорієнтувати на альтернативні маршрути, не відповідають реальності.

«Ніякої альтернативи морським портам Чорного моря в Україні наразі немає. У кращому випадку ми можемо розглядати дунайські порти і західні прикордонні переходи як додатковий варіант, але він не здатний вирішити проблеми ні промислових, ні аграрних експортерів», – наголосив Вовк.

За його словами, Україні необхідно перевозити близько 5-6 млн тонн вантажів щомісяця: європейська транспортна система наразі не готова працювати з такими обсягами. Крім інфраструктурних обмежень, залишаються питання взаємодії з окремими країнами – адже умови транзиту необхідно окремо погоджувати з кожною державою, через територію якої можуть проходити українські вантажі.

На його думку, критичним терміном для вирішення проблеми є листопад-грудень. Якщо до цього часу не вдасться забезпечити повноцінний експорт, це може створити ризики вже для наступної посівної кампанії. Через зростання логістичних витрат, які зрештою перекладаються на агровиробників, у них може не вистачити коштів на закупівлю пального, добрив і насіння.

«Питання надзвичайно критично важливе», – наголосив Вовк.

Він вважає, що дипломатичні та інші можливості України мають бути спрямовані насамперед на пошук механізмів відновлення повноцінного обслуговування українських морських вантажопотоків. Ключове завдання – саме відновлення роботи чорноморського експорту, оскільки сухопутні та річкові маршрути можуть лише частково зменшити втрати, але не замінити морські порти.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати Блокада заявили, що блокада портів може коштувати Україні понад 10% ВВП: Україна може втратити близько $17 млрд експортної виручки та ще $8,5 млрд податкових надходжень, а понад 30 млн тонн агропродукції не потраплять на світові ринки.