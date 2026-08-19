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Венесуела спрямувала половину видобутої нафти до США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Венесуела спрямувала половину видобутої нафти до США
США та Венесуела наростили нафтову співпрацю
фото: Reuters

Вашингтон натомість постачає країні легшу нафту, без якої видобуток і транспортування важкої венесуельської сировини ускладнюються

Близько половини нафти, яку видобуває Венесуела, зараз експортується до Сполучених Штатів. Американські нафтопереробні заводи отримують понад 500 тис. барелів венесуельської сировини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про масштаби постачань розповів заступник міністра енергетики США Кайл Гауствейт. За його словами, значна частина венесуельської нафти надходить на американські нафтопереробні заводи, які спеціально пристосовані для роботи з такою сировиною.

«Впродовж останніх місяців ми бачимо, що понад 500 тис. барелів - приблизно половина видобутку у Венесуелі - надходить до Сполучених Штатів на нафтопереробні заводи, побудовані спеціально для цієї сирої нафти», – сказав Гауствейт.

За словами американського посадовця, загалом Венесуела зараз виробляє близько 1,25 млн барелів нафти на добу.

Водночас нафтові поставки між двома країнами відбуваються в обох напрямках. Сполучені Штати постачають Венесуелі понад 100 тис. барелів легшої нафти на добу.

Американська сировина необхідна для змішування з важчою венесуельською нафтою. Завдяки цьому полегшуються її видобуток та подальше транспортування.

«Це чудове енергетичне партнерство. Це відкритий ринок. Я просто не думаю, що існує чистіше партнерство», – сказав Гауствейт.

На тлі співпраці зі Сполученими Штатами Венесуела наростила продаж нафти за кордон. Віцепрезидент державної нафтової компанії Венесуели PDVSA Джованні Мартінес заявив, що цього року експорт нафти зріс на 19,7%.

Водночас Мартінес наголосив, що країна потребує розріджувачів для важчих сортів нафти. Саме такі компоненти дають змогу полегшувати важку венесуельську нафту та забезпечувати її подальше транспортування.

Таким чином, Сполучені Штати одночасно стали одним із ключових напрямків збуту венесуельської нафти та постачальником сировини, необхідної для роботи нафтової галузі країни.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що Венесуела може стати 51-м американським штатом. Про такі плани він розповів у розмові з ведучим телеканалу Fox News Джоном Робертсом, про що згодом повідомив кореспондент Білл Мелугін.

Теги: Венесуела США нафта експорт

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