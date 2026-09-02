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ЄС підхопив вірменський експорт після обмежень Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС підхопив вірменський експорт після обмежень Росії
Росія оголосила економічну війну Вірменії
фото: sud.ua

Брюссель планує на два роки прибрати мита для близько 80% експорту Вірменії, зокрема для продукції, яка раніше постачалася на російський ринок

Рада Європейського Союзу підтримала тимчасове скасування імпортних мит на значну частину товарів із Вірменії. Так Брюссель прагне допомогти Єревану після торговельних обмежень з боку Росії, які порушили звичні експортні та транзитні маршрути країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду ЄС.

Запропоновані торговельні преференції охоплять близько 80% вірменського експорту до Євросоюзу. Йдеться про тимчасове призупинення імпортних мит на широкий спектр продукції, зокрема на окремі сільськогосподарські товари, для яких зараз діють тарифні квоти.

Особливий акцент Брюссель зробив на продукції, яку Вірменія раніше постачала до Росії. Нові умови охоплять майже 99% експорту свіжих фруктів, овочів та рослин, що раніше йшли на російський ринок, а також понад 91% напоїв та алкогольної продукції.

Пільговий торговельний режим планують запровадити на два роки від моменту набрання регламентом чинності. «Рада схвалила пропозицію Єврокомісії без змін, відкривши шлях для швидкого прийняття регламенту після того, як очікується, що Європейський парламент також схвалить пропозицію без поправок», – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Рішення у Брюсселі прямо пов'язують із торговельними обмеженнями, запровадженими Росією. Вони вдарили по вірменському експорту та транзитних маршрутах, тому Євросоюз хоче створити для виробників країни додаткові можливості на європейському ринку.

Міністерка закордонних справ і торгівлі Ірландії Гелен Мак-Енті заявила, що ЄС готовий підтримувати Єреван на тлі економічного тиску. «Європа підтримує Вірменію та її народ, які обрали чіткий шлях реформ та тіснішої співпраці з Європейським Союзом. Сьогоднішнє рішення надсилає чіткий сигнал: зіткнувшись з економічним тиском, ЄС відреагує. Ми створимо нові можливості та будемо підтримувати наших партнерів», – заявила вона.

Водночас доступ вірменських товарів до європейського ринку буде не безумовним. Запропонована схема передбачає захисні механізми, які дозволять ЄС реагувати, якщо різке збільшення імпорту негативно впливатиме на європейських виробників.

Наступним кроком має стати рішення Європейського парламенту. Очікується, що євродепутати розглянуть пропозицію без поправок під час вересневої пленарної сесії. Після цього документ знову затвердить Рада ЄС, а регламент набуде чинності наступного дня після публікації в «Офіційному віснику ЄС».

Нагадаємо, відносини Вірменії та Росії останнім часом супроводжуються дедалі помітнішими розбіжностями на тлі зближення Єревана з Європейським Союзом.

Під час зустрічі в Бішкеку російський диктатор і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розійшлися в оцінках європейського курсу Єревана та його подальшої участі в Євразійському економічному союзі.

Путін визнав прагнення Вірменії до ЄС її «природним» і «законним» правом, однак попередив про можливі проблеми через відмінності між правилами ЄС та ЄАЕС.

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Теги: міністр експорт Європа ринок Вірменія Брюссель Єреван Нікол Пашинян парламент диктатор

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