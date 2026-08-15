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Експерт пояснив вигоду контрольованого експорту газу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Експерт пояснив вигоду контрольованого експорту газу
Експерт пояснив, за яких умов Україна може продавати газ за кордон
фото: depositphotos.com

Контрольований експорт газу має залишатися під управлінням уряду – Рябцев

Україна може дозволити обмежений експорт газу, але лише за умови, що потреби внутрішніх споживачів повністю забезпечені, а держава зберігає контроль над обсягами продажу за кордон. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, коментуючи запропонований механізм контрольованого експорту в межах до 15% фактичного видобутку за попередній місяць. 

«Так це можна зробити. Якщо задоволені потреби всіх українських споживачів, то тоді можна і організовувати», – зазначив Рябцев.

За його словами, якщо на ринку виникає надлишок енергоресурсів, його можна спрямовувати на зовнішні ринки та отримувати додаткову валютну виручку. Водночас під час війни рішення про допустимі обсяги та напрямки таких поставок має залишатися за державою.

«Можна, звісно, але це справа уряду, тобто регулювання потоків, особливо під час війни, прерогатива уряду», – наголосив експерт.

Нагадаємо, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що експортувати пропонується лише обмежену частину фактичного видобутку – ресурс, на який зараз немає достатнього попиту всередині країни.

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Теги: експорт газ тарифи

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