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Закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи – ExPro

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи – ExPro
Ціни на газ в Україні та Європі рухаються у протилежних напрямках
фото: depositphotos.com

Ціна газу в Європі демонструє найвищий рівень із грудня 2022 року. Водночас в Україні газ продовжує дешевшати

Український газовий ринок фактично залишається ізольованим від європейського: експорт закритий, а імпорт майже відсутній. У результаті ціни по різні боки кордону рухаються у протилежних напрямках. Про це заявив експерт газового напряму ExPro Михайло Свищо.

За його словами, станом на 9 вересня ціна газу в Європі перевищила 78 євро за МВт·год – найвищий рівень із грудня 2022 року. Водночас в Україні газ продовжує дешевшати.

«В Європі ціни ростуть, в Україні ціни знижуються. Як ми вже так само говорили багато разів, що український ринок зараз ізольований від європейського, відповідно, в нас імпорту практично немає, експорт закритий, і ми варимося в своєму ринку», – сказав Свищо.

Зниження відбувається на тлі слабкого промислового попиту і надлишку ресурсу в комерційному сегменті. При цьому експорт, який міг би стати додатковим каналом збуту для профіцитного ресурсу, залишається закритим.

«Так, у нас ціни от останнім часом продовжують знижуватися, опускаючись до нижче 22 000 грн за 1000 кубометрів – це найнижче значення за понад рік», – заявив Свищо.

Водночас у Європі ситуація протилежна: ціни на газ зростають. За словами аналітика, це демонструє суттєвий розрив між українським і європейським ринками.

Раніше директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначав, що контрольований експорт може стати інструментом підтримки газовидобутку всередині країни.

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Теги: енергетика тарифи експорт імпорт ринок

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