Українці їдять багато сала. Асоціація тваринників спростувала поширений міф

Сало може стати делікатесом: аграрії пророкують дефіцит

В Україні споживання свинини знизилось. За п’ять років воно упало на сім кілограм на душу населення, що оцінюється в 30%. Про це заявила експертка зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно.

«Українці і так не доїдають свинини», – зазначила жінка, порівнюючи тенденції в інших європейських країнах.

Експертка повідомила, що реалізаційна ціна в живій вазі в кінці 2020 року і на початок 2021-го становить 38-40 гривень за кілограм (в середньому близько $1,5). «У той же час в 2019 році в живій вазі купували в середньому по 44,5 гривні за кілограм», – пояснила Махно.

За її словами, нашу країну може очікувати дефіцит сала. «Вирощування свиней в Україні втратило рентабельність, що пов'язано з ціною кормів: з початку 2019 року їх вартість зросла на 20-40%, і продовжує рости», – уточнила Махно.

В Асоціації тваринників переконані, що подальше зростання цін на сировину негативно позначиться на малому і середньому бізнесі України.

Імпорт свинини в Україну в грошовому еквіваленті в шість разів перевищив експорт, в співвідношенні $19 млн. проти $3,7 млн. Такі дані за січень-травень 2021 року від Державної митної служби.

Відомо, що у звітний період Україна закупила 10,3 тис. тонн продукції, показники експорту склали 717 тонн. Найбільше ми купували у Данії з грошовим показником в $8,5 млн. На другому місці – Польща: імпортовано свинини на $4,3 млн, третє місце у Нідерландів – $2,3 млн.

Зазначимо, цього тижня закупівельні ціни на свиней забійних кондицій повинні знизитися. Ключова причина – зменшення попиту, оскільки наразі споживачі надають перевагу свіжим овочам.

До слова, що пекарі в меншій кількості використовують традиційне пшеничне і житнє борошно, а все більше використовують інші його види для більшої маржинальності.

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