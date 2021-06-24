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    Українці їдять багато сала. Асоціація тваринників спростувала поширений міф

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    Фермерам дорого годувати свиней, адже ціна на корми зросла - Українці їдять багато сала. Асоціація тваринників спростувала поширений міф
    Фермерам дорого годувати свиней, адже ціна на корми зросла
    Фото з відкритих джерел

    Сало може стати делікатесом: аграрії пророкують дефіцит

    В Україні споживання свинини знизилось. За п’ять років воно упало на сім кілограм на душу населення, що оцінюється в 30%. Про це заявила експертка зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно.

    «Українці і так не доїдають свинини», зазначила жінка, порівнюючи тенденції в інших європейських країнах.

    Експертка повідомила, що реалізаційна ціна в живій вазі в кінці 2020 року і на початок 2021-го становить 38-40 гривень за кілограм (в середньому близько $1,5). «У той же час в 2019 році в живій вазі купували в середньому по 44,5 гривні за кілограм», – пояснила Махно.

    За її словами, нашу країну може очікувати дефіцит сала. «Вирощування свиней в Україні втратило рентабельність, що пов'язано з ціною кормів: з початку 2019 року їх вартість зросла на 20-40%, і продовжує рости», уточнила Махно.

    В Асоціації тваринників переконані, що подальше зростання цін на сировину негативно позначиться на малому і середньому бізнесі України.

    Імпорт свинини в Україну в грошовому еквіваленті в шість разів перевищив експорт, в співвідношенні $19 млн. проти $3,7 млн. Такі дані за січень-травень 2021 року від Державної митної служби.

    Відомо, що у звітний період Україна закупила 10,3 тис. тонн продукції, показники експорту склали 717 тонн. Найбільше ми купували у Данії з грошовим показником в $8,5 млн. На другому місці – Польща: імпортовано свинини на $4,3 млн, третє місце у Нідерландів – $2,3 млн.

    Зазначимо, цього тижня закупівельні ціни на свиней забійних кондицій повинні знизитися. Ключова причина – зменшення попиту, оскільки наразі споживачі надають перевагу свіжим овочам.

    До слова, що пекарі в меншій кількості використовують традиційне пшеничне і житнє борошно, а все більше використовують інші його види для більшої маржинальності.

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    Теги: ціни українці тварини фермерство
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    Українці їдять багато сала. Асоціація тваринників спростувала поширений міф