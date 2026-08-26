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Україна вивела з ладу вісім із 10 найбільших складів Wildberries

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна вивела з ладу вісім із 10 найбільших складів Wildberries
Пожежа у логістичному центрі Wildberries
скриншот з відео

Понад 81% площі найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу вже не працює, однак два атаковані об'єкти продовжують роботу

Українські удари з середини липня вивели з ладу вісім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Загальна площа непрацюючих об'єктів уже перевищила 1,3 млн кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Останнім із великих логістичних центрів Wildberries, який припинив роботу, став комплекс у Котовську Тамбовської області. У ніч на 26 серпня об'єкт атакували дрони, після чого там спалахнула масштабна пожежа.

За повідомленнями місцевої влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Після атаки його роботу зупинили. Він став восьмим із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу, виведених з ладу з середини липня.

У підмосковній Електросталі після атаки 18 липня повністю згорів склад площею 250 тис. кв. м. Ще один об'єкт такої самої площі у Коледіно припинив роботу після ударів та пожежі 16 серпня.

11 серпня після атаки перестав працювати логістичний центр у Новій Усмані Воронезької області площею 156 тис. кв. м.

Також припинили роботу склад у Красному Бору Ленінградської області площею 154 тис. кв. м після атаки 4 серпня та об'єкт в Алексині Тульської області площею 150 тис. кв. м, атакований 5 серпня.

Ще два непрацюючі логістичні центри розташовані у селищі Новосемейкіно Самарської області та Собінському районі Володимирської області. Їхня площа становить 128 тис. та 119 тис. кв. м відповідно. Об'єкти припинили роботу після атак 2 та 3 серпня.

Водночас два великі склади Wildberries продовжують працювати, хоча також зазнавали атак. Йдеться про логістичний центр у Єкатеринбурзі площею 157 тис. кв. м та склад у Татарстані площею 150 тис. кв. м.

Таким чином, із приблизно 1,6 млн кв. м загальної площі десяти найбільших складів Wildberries понад 1,3 млн кв. м уже виведено з експлуатації. Це становить понад 81% їхньої сукупної площі.

Нагадаємо, вночі 26 серпня було завдано удару по території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижегородської області.

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Теги: росія Wildberries ЗСУ дрон Україна

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