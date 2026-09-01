Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ

Реткліфф закликав Москву не затягувати війну та передав Кремлю «похмуру оцінку» її становища

Російський диктатор Володимир Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. Причиною могла стати позиція американського посадовця щодо війни в Україні.

Про це пише «Главком» з посиланням на видання «Агентство».

Під час поїздки до Росії Реткліфф провів переговори з керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, а також головою ФСБ Олександром Бортніковим.

За даними джерел видання, головною метою візиту директора ЦРУ був заклик до російського керівництва якнайшвидше домовитися про припинення війни проти України.

Американська розвідка, як зазначається, виходила з того, що військове та економічне становище Росії поступово погіршується. Відтак Москві нібито вигідніше погодитися на угоду зараз, ніж чекати подальшого ослаблення.

Під час зустрічі з Бортніковим Реткліфф також передав американську оцінку ситуації на фронті та становища Росії у війні. Джерело «Агентства» назвало її «похмурою».

Спочатку Путін нібито планував особисто зустрітися з директором ЦРУ та навіть звільнив для цього час у своєму графіку.

Однак після переговорів Реткліффа з російськими керівниками спецслужб зміст розмови оперативно доповіли Путіну. Після цього глава Кремля вирішив не проводити особисту зустріч.

За словами співрозмовника видання, близького до Кремля, російська сторона сприйняла оцінку Реткліффа як таку, що не відповідає реальному становищу Росії.

«Його повідомлення виглядало так, ніби Зеленський уже стоїть на Поклонній горі й у бінокль розглядає Кремль», – сказав співрозмовник.

Водночас у Кремлі, за його словами, не знають, наскільки позиція директора ЦРУ відображає спільну позицію всієї адміністрації президента США Дональда Трампа.

Скасування зустрічі Путіна з Реткліффом підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков. Водночас він заявив, що російський президент одразу отримував інформацію про результати контактів американського посадовця.

«Звісно, президенту Путіну без зволікання про все доповідають», – сказав Пєсков.

Крім того, Реткліфф, за даними «Агентства», попередив російську сторону, що подальша ескалація війни проти України може ще більше зблизити Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до Москви директор ЦРУ також запропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського та Путіна.

За даними Axios, переговори мали бути спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні.