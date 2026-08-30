У селі, про яке чув майже кожен українець, залишилось близько 100 жителів

Пересопниця за 24 кілометри від Рівного має унікальну історію, музей і пам’ятки давнини

Пересопниця – невелике село у Дядьковицькій громаді на Рівненщині, яке знають далеко за межами області. Саме тут 29 серпня 1561 року завершили написання Пересопницького Євангелія – унікальної рукописної пам’ятки, яку називають українською першокнигою. Цьогоріч їй виповнюється 465 років. Водночас тут дедалі менше людей, закритий фельдшерсько-акушерський пункт, скорочується кількість молоді, а багато будинків стоять порожні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет «Суспільного».

«Село гарне, село дружне, але вже вимираюче», – так описує Пересопницю одна з її мешканок.

Нині у селі живе близько ста людей. Тут працює магазин, є культурно-археологічний центр «Пересопниця», однак медичного пункту вже немає. Медик, який працював у селі, після початку повномасштабної війни пішов на фронт, тож місцеві залишилися без постійної допомоги.

Із Перисопниці до Рівного лише 24 кілометри, однак транспортне сполучення налагоджено погано. Через село до обласного центру автобус їде лише кіька разів на день, тож влаштуватися в місті на роботу не вийде. Через це люди змушені шукати заробітки за межами села. Одна з мешканок розповідає, що їздить працювати за кордон, аби утримувати двох дітей.

Водночас у Пересопниці залишаються родини, які тримаються за село. Місцеві кажуть, що допомагають одне одному, особливо коли комусь потрібна підтримка.

«Ми всі сусіди дружні, ми допомагаємо», – розповідають жителі.

Старожили згадують часи, коли Пересопниця жила зовсім інакше. У селі було багато дітей, у кожному господарстві тримали худобу, а вулиці були людними. Зараз же людей стає настільки мало, що іноді просто немає з ким поговорити.

Попри труднощі, селяни продовжують обробляти землю. Вирощують картоплю, моркву, буряки, кукурудзу, ягоди та виноград.

Цього року через відсутність дощів урожай малини в деяких господарствах значно менший. Місцеві розповідають, що ягоду здають заготівельникам, але через низький урожай заробити багато не вдається.

На тлі поступового занепаду села особливого значення набуває культурно-археологічний центр «Пересопниця». Його відкрили 29 серпня 2011 року до 450-річчя завершення Пересопницького Євангелія.

У центрі зберігаються факсимільні копії унікальної рукописної пам’ятки. Ще одне факсимільне видання музей отримав 25 квітня 2026 року.

Саме Пересопницьке Євангеліє написане на пергаменті та важить понад 9 кілограмів. На ньому складають присягу президенти України. Оригінал нині зберігається у Києві, а в Пересопниці відвідувачі можуть побачити його максимально точні факсимільні відтворення.

На території села також розташовані чотири городища, зокрема відоме Білівське городище. Саме історичні пам’ятки та музей приваблюють сюди екскурсії з різних місць.

Та життя села змінюється. Порожніх будинків стає більше, молодь виїжджає, а старше покоління залишається берегти місце, яке має величезне значення для української історії.

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