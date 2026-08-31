Збуту зерна практично немає – голова Асоціації фермерів

У фермерів настав строк погашення банківських кредитів, тому частина з них змушена продавати зерно навіть за невигідною ціною, аби розрахуватися з банками

«Соромно слухати, що за продовольчу пшеницю пропонують ледь більше 3 тис. грн за тонну при собівартості близько 7 тис. грн»

Українські агровиробники опинилися у складній ситуації через проблеми з експортом зерна, російські удари по портовій та складській інфраструктурі й падіння закупівельних цін. Про це розповів голова Асоціації фермерів Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, зерно у фермерів є, однак продати його зараз практично неможливо. Через проблеми з експортом посередники знизили закупівельні ціни навіть на внутрішньому ринку.

«Інколи навіть соромно слухати про те, що за продовольчу пшеницю пропонували ледь більше 3 тис. грн за тонну при собівартості близько 7 тис. грн. Запаси зерна є, але збуту на цей час практично немає», – зазначив він.

На думку голови Асоціації фермерів, частина переробників зараз вичікує, розраховуючи придбати сировину дешевше. Водночас внутрішній ринок продовжує споживати певні обсяги борошна та круп, а переробники також можуть використовувати запаси, сформовані раніше.

Ситуацію ускладнюють і фінансові проблеми агровиробників. У фермерів настав строк погашення банківських кредитів, тому частина з них змушена продавати зерно навіть за невигідною ціною, аби розрахуватися з банками.

За словами представника фермерської спільноти, держава розглядає можливість запровадження пільгового кредитування під заставу майбутніх продажів зерна. Також обговорюється реструктуризація чинних кредитів на сім місяців. Однак конкретного механізму поки немає.

Окремою проблемою залишаються російські атаки на українську експортну інфраструктуру. Удари по суднах, які заходять у чорноморські порти, та проблеми з морським експортом значно ускладнили роботу агроекспортерів.

Водночас голова Асоціації фермерів наголосив, що проблеми зі збутом не означають дефіциту продовольства в Україні. «Сьогодні від цих диких бомбардувань страждають усі – і фермери, і переробники, і в кінцевому рахунку споживачі. Хоча на полицях зараз деінде зникають ходові товари, хотів би запевнити – у нас буде і борошно, і хліб, і крупа», – сказав він.

Він додав, що Міністерство аграрної політики та продовольства вже займається проблемою та шукає рішення для підтримки агровиробників. Водночас, за його словами, діяти потрібно швидше, оскільки затовареність складів і низькі закупівельні ціни створюють дедалі більші проблеми для фермерів.

Варто нагадати, що блокада морських портів, удари по аграрній інфраструктурі, складах та дефіцит обігових коштів неабияк ускладнили фермерам продаж вже зібраного врожаю та підготовку до нового сезону. У Мінагрополітики попереджають: без додаткової підтримки аграріїв посівні площі під майбутній врожай можуть скоротитися на 5–7 млн га.

Варто зазначити, у серпні Україна суттєво скоротила обсяги експорту агропродукції. За даними Spike Brokers, за 1–27 серпня країна експортувала 1,73 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період липня.

Найбільше скоротилися відвантаження зернових. Експорт пшениці, кукурудзи та ячменю впав майже на 70%. Зокрема, кукурудзи Україна експортувала на 84,3% менше, ніж за аналогічний період липня.

Однією з причин стало різке падіння залізничних перевезень зерна до портів – на 42%. Spike Brokers пов'язує це зі зниженням активності поїздів у напрямку портів на тлі їхньої блокади. Водночас перевезення у напрямку західного кордону зросли у 2,4 раза.