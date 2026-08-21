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Школи США платитимуть учням до $100 на тиждень: названо умову

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Школи США платитимуть учням до $100 на тиждень: названо умову
Програму запровадили через велику кількість прогулів у школах округу
фото: Freepik

У Детройті школярі зможуть отримувати гроші за відсутність прогулів

Шкільний округ Детройта у США розширює програму, за якою учні можуть отримувати гроші за хорошу відвідуваність занять. Ініціатива вже допомогла збільшити кількість школярів, які регулярно ходять на уроки, тому тепер її поширять і на учнів середніх класів. Про це пише «Главком» з посиланням на The Metro Detroit News.

Учні шостих-восьмих класів зможуть отримувати $50 на тиждень, якщо не пропускатимуть уроки без поважної причини. Для старшокласників виплата буде вдвічі більшою – $100 на тиждень за ідеальну відвідуваність.

Програму запровадили через велику кількість прогулів у школах округу. За даними за 2024-2025 навчальний рік, 61% учнів пропустили щонайменше 10% навчального року. Саме тому місцева влада вирішила заохочувати дітей не лише словами, а й грошима. Таким чином, старшокласник, який регулярно відвідуватиме всі заняття та виконуватиме умови програми, теоретично може отримати до $400 на місяць.

У межах програми округ також планує покращити доступ школярів до транспорту. Для учнів передбачать безкоштовний проїзд від дитячого садка до 12 класу, щоб проблеми з дорогою до школи не ставали причиною пропусків. У шкільному окрузі розраховують, що фінансове заохочення допоможе зменшити кількість прогулів і покращити відвідуваність. Водночас гроші отримуватимуть не просто за факт навчання, а саме за регулярне відвідування занять без пропусків.

Варто нагадати, що Польща змінює правила навчання українських дітей. До чого готуватися батькам вже з 1 вересня. 

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Теги: школа США гроші

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