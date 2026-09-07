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Вибух на Чорнобильській у Києві: через борговий конфлікт постраждали п'ятеро людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибух на Чорнобильській у Києві: через борговий конфлікт постраждали п'ятеро людей
Правоохоронці працюють на місці вибуху
фото: Національна поліція України

На вулиці між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник дістав гранату та кинув її під ноги боржнику

У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, який під час конфлікту підірвав бойову гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро осіб. Про це повідомляє Нацполіція Києва, інформує «Главком»

Інцидент стався увечері 4 вересня на вулиці Чорнобильській. За даними слідства, зловмисник прийшов до помешкання свого 56-річного знайомого з вимогою повернути грошовий борг. На вулиці між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник дістав гранату та кинув її під ноги боржнику.

Правоохоронці збирають докази на місці вибуху
Правоохоронці збирають докази на місці вибуху
фото: Національна поліція України

«Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали осколкові поранення ніг та живота й були доставлені до реанімації. Крім того, постраждали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік на лавці: 21-річна дівчина та двоє чоловіків, віком 27 та 38 років. Двом із них медики надали допомогу на місці, ще одного потерпілого госпіталізували», – повідомив начальник Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Один із постраждалих внаслідок вибуху у кареті швидкої
Один із постраждалих внаслідок вибуху у кареті швидкої
фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури затриманому оголосили про підозру за замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також за незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці дорожній конфлікт між водієм легкового авто та велосипедистом завершився кримінальним провадженням. 23-річний водій вирішив «довести» свою правоту за допомогою предмета, схожого на бойову гранату.  

У селищі Коцюбинське Бучанського району місцевий житель кинув тренувальну гранату в приміщення комунального підприємства. Інцидент стався напередодні, 6 серпня, близько 13:20. За даними правоохоронців, 48-річний місцевий мешканець вступив у конфлікт із працівниками підприємства щодо нарахувань за комунальні послуги. Під час суперечки чоловік кинув до кабінету адміністративної будівлі тренувальну гранату.

Теги: Київ гроші граната поліція поранення конфлікт

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