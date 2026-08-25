Скористався забутими ключами: у Києві чоловік обікрав квартиру сусіда на 2 млн грн

Напередодні син заявника випадково залишив у салоні автомобіля сусіда рюкзак із ключами від власної квартири

У Дарницькому районі Києва 47-річний чоловік обікрав квартиру свого сусіда, винісши сейф із грошима та коштовностями на суму близько 2 млн грн. Своє здобуте майно він закопав у лісі за містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Як з'ясували правоохоронці, син потерпілого випадково залишив у машині сусіда рюкзак із ключами від своєї квартири. Скориставшись цим, чоловік дочекався, поки господарів не буде вдома, відкрив помешкання ключем та виніс сейф. Після цього він повернув ключі назад у рюкзак, щоб приховати сліди.

Викрадений сейф зловмисник вивіз за межі столиці та закопав у лісі, залишивши собі лише частину готівки на «дрібні витрати». За допомогою кримінального аналізу поліцейські швидко встановили особу крадія та затримали його.

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили затриманому про підозру у крадіжці, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України), йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 666 тис. грн.

Нагадаємо. у столиці правоохоронці затримали двох чоловіків, які викрали рюкзак із великою сумою грошей у пасажирки метрополітену. Інцидент стався на станції метро «Вокзальна». Літня жінка заснула на лавці у вестибюлі підземки, залишивши поруч свій наплічник. У ньому перебували особисті речі та значна сума готівки – $6 тис., 140 канадських доларів і 160 євро (загалом майже 280 тис. грн).