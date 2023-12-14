Вступ України до ЄС: коли розпочнуться переговори

У понеділок розпочнуться перемовини з представниками Єврокомісії щодо наступних кроків

Європейський Союз розпочне офіційні переговори з Україною про її членство в ЄС вже у понеділок, 18 грудня. Про це розповіла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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18 грудня вона розпочне перемовини з представниками Єврокомісії щодо наступних кроків після ухвалення рішення про початок перемовин з Україною про вступ до ЄС.

«Хочу вас запевнити, що буквально через 15 хвилин після ухвалення рішення у мене був дзвінок з Європейської комісії. Вже у понеділок, 18 грудня, ми будемо проводити переговори щодо наступних кроків», – заявила вона.

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Вона додала, що тепер сторони будуть враховувати «геополітичну шахівницю» і, виходячи з цього, визначати строки.

«Найважливіше і остаточне геополітичне рішення ухвалено – почати переговори з Україною та Молдовою. А далі вони триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб усі наші інтереси були враховані», – сказала Стефанішина.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.