Держприкордонслужба повідомила, скільки хасидів вже прибули до України

В Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом

Наразі основний потік людей прямує через пункти пропуску суміжні з Молдовою

17 тис. паломників-хасидів, попри загрозу обстрілів РФ, вже прибули до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері Ранок.Live.

Наразі основний потік людей прямує через пункти пропуску суміжні з Молдовою, зокрема через «Старокозаче», який сьогодні був атакований РФ.

Зауважимо, Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який у 2026 році розпочнеться із заходом сонця у п'ятницю, 11 вересня, і завершиться ввечері в неділю, 13 вересня. Свято припадає на 1-2 тишрея 5787 року за єврейським календарем.

Це одне з головних свят юдейського календаря, пов'язане не лише з початком нового року, а й із молитвою, духовним переосмисленням та надією на добрий рік. Рош га-Шана відкриває Десять днів покаяння, які завершуються Йом-Кіпуром – Днем спокути.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням Рош га-Шана та приїздом паломників-хасидів.

До слова, Міністерство закордонних справ рекомендувало прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні.