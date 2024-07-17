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Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії. Нардеп закликав чиновників сказати президенту правду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Уніфікація тарифів на розподіл електроенергії. Нардеп закликав чиновників сказати президенту правду
Олексій Кучеренко порадив членам НКРЕКП «не гратися» з таким вагомим питанням, як уніфікація тарифів на розподіл електроенергії
ілюстративне фото: Depositphotos

Нардеп побачив у рішенні Ставки Зеленського щодо тарифів на електроенергію із однаковими цінами на послуги ЖКГ Януковича по всій Україні

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко порівняв нещодавнє рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо уніфікації тарифів на розподіл електроенергії для 1-го та 2-го класів напруги із безглуздим бажанням Януковича встановити однакові тарифи на послуги ЖКГ у всіх містах України.

«Десь у 2010 році Янукович приїхав до Львова і випадково дізнався, що в комуналці різних міст встановлені різні тарифи на тепло та на воду. Відразу була дана команда встановити однакові тарифи на ЖКГ-послуги по всій країні. Але спеціалісти розуміли, що це неможливо. Тому був розроблений єдиний порядок формування тарифу, але самі тарифи залишилися без змін. Тобто, Януковича обдурили», – сказав він під час наради щодо обговорення ініціативи НКРЕКП щодо уніфікації тарифів на розподіл е/енергії, яку організували у Федерації роботодавців України.

При цьому Олексій Кучеренко порадив членам НКРЕКП «не гратися» з таким вагомим питанням, як уніфікація тарифів на розподіл електроенергії. «Не та зараз ситуація. Навчіться говорити «ні» або правду найвищим особам держави», – підкреслив він, маючи на увазі рішення Ставки. Нардеп також нагадав випадок, коли «незалежний регулятор НКРЕКП» прийняв зміни у тарифи на воду, але після критики з боку вищого керівництва держави буквально через 5 днів скасував своє ж рішення.

За словами нардепа, у ініціативи уніфікації тарифів на розподіл е/е є лише один беніфіціар. «Знов це «Енергоатом», – сказав він.

Крім того, Олексій Кучеренко розкритикував Міністерство економіки України за відсутність будь-якої позиції по цьому питанню. «Коли готується така важлива постанова НКРЕКП Мінекономіки просто зобов’язане брати участь у всіх засіданнях та обговореннях цього питання, а також висловлювати свою думку саме з точки зору економічних наслідків», – констатував він, зазначивши, що таке рішення не може ухвалюватися у відриві від економічної ситуації в країні.

Теги: електроенергія Олексій Кучеренко тарифи НКРЕКП Енергоатом

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