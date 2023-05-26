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Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили на посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили на посади
фото з відкритих джерел

Погоджено призначення Мироненка Євгена Володимировича заступником голови Запорізької ОВА

Сьогодні, 26 травня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено призначення Мироненка Євгена Володимировича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Звільнено:

  • Почтарьова Андрія Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Кузьменкова Олексія Олександровича з посади Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Також погоджено звільнення Гученка Романа Анатолійовича з посади голови Сумської районної державної адміністрації.

Тимчасово покладено виконання обов’язків: 

  • Державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на Кравченко Ольгу Олександрівну;
  • Голови Державного агентства водних ресурсів України на Латиш Наталію Сергіївну.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції. 

Теги: Запоріжжя уряд

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