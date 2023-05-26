Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили на посади

Погоджено призначення Мироненка Євгена Володимировича заступником голови Запорізької ОВА

Сьогодні, 26 травня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Погоджено призначення Мироненка Євгена Володимировича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Звільнено:

Почтарьова Андрія Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Кузьменкова Олексія Олександровича з посади Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Також погоджено звільнення Гученка Романа Анатолійовича з посади голови Сумської районної державної адміністрації.

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Тимчасово покладено виконання обов’язків:

Державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на Кравченко Ольгу Олександрівну;

Голови Державного агентства водних ресурсів України на Латиш Наталію Сергіївну.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.