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Уряд звітує про зростання економіки: що цьому сприяло

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уряд звітує про зростання економіки: що цьому сприяло
За січень-жовтень 2023 р. зростання економіки оцінюється на рівні 5,5%
фото з відкритих джерел

Мінекономіки назвало фактори, що позитивно вплинули на ВВП

Зростання ВВП у жовтні 2023 року порівняно з жовтнем минулого року становить близько 10,5%. У підсумку за січень-жовтень 2023 р. зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Такі попередні дані оприлюднило Міністерство економіки України.

«До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки можна віднести високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали  стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси», – пояснила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Стримуючими факторами зростання економіки вона назвала значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів.

«Але загалом позитивні фактори у жовтні переважили баланс впливу на ВВП», – зазначила Свириденко.

За її словами, у жовтні найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. На другому місці за впливом на зростання економіки опинилась виробнича сфера, яка хоч і понесла суттєві збитки та руйнування під час війни, але  демонструє стале відновлення.

У промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази з боку сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля та газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту з боку бюджетної сфери.

Позитивно вплинули на сферу будівництва бюджетне фінансування, яке було направлене на екстрене відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій інфраструктури,  та проведення капітальної відбудови на раніше звільнених територіях. Також краще став себе почувати ринок первинного житла завдяки реалізації урядової програми єОселя.

Теги: Мінекономіки економіка ВВП

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