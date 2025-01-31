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Український воротар підписав контракт з «Атлетіко»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Український воротар підписав контракт з «Атлетіко»
Гліб став першим українцем у системі мадридського клубу
фото: tatotake_ua/Telegram

Удовиченко став першим українцем у системі мадридського гранда

Український голкіпер Гліб Удовиченко підписав контракт з академією мадридського «Атлетіко», повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, 16-річний футболіст, який є вихованцем полтавської «Ворскли», підписав угоду з іспанським грандом на два роки. Варто відзначити той факт, що Гліб став першим українцем у системі мадридського клубу. Термін угоди – 2 роки.

Гліб Удовиченко вже не перший український голкіпер, який підписав контракт з іспанським клубом: у системі «Бетіса» перебуває Ян Журавський, у системі «Жирони» – Владислав Крапивцов, а за основну команду мадридського «Реала» грає Андрій Лунін.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт українці

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