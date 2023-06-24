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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Пригожин уже «хороший» росіянин?

glavcom.ua
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Зараз виникає небезпека, що українці втягнуться у цю гру й почнуть обирати «кращого». Обирати «менше зло»

Російський опозиціонер Ходорковський висловив підтримку діям Пригожина. І що дуже цікаво й прикметно, на думку Ходорковського, нинішня риторика Пригожина збігається з тим, що говорить російська «антивоєнна опозиція».

Нічим особисто не ризикуючи, Ходорковський з-за кордону навіть закликав своїх прихильників у Росії підтримати вагнерівців і не дозволити владі зупинити Пригожина на шляху до Москви. Як це виглядало б на практиці, ніхто не знає, але, думаю, для Ходорковського це й неважливо. Головне – скористатися з ситуації, висловитися публічно й зайвий раз засвідчити свою опозиційність.

Російським патріотом вважає Пригожина командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін. Щоправда, із суттєвим застереженням, що вони з Пригожиним по різні боки барикад.

Стоп. Пригожин воєнний злочинець. І Шойгу воєнний злочинець. І, звичайно, передусім воєнний злочинець Путін. Зараз виникає небезпека, що українці втягнуться у цю гру й почнуть обирати «кращого». Обирати «менше зло».

Ви за яку голову Змія-Горинича – ліву, праву чи середню? Ворог увесь Змій-Горинич, не забуваймо цього.

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Теги: росія ПВК Вагнера держпереворот Євген Пригожин

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Сергій Борщевський

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