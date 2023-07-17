Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT

ООН домовилася з Єврокомісією підключити Россільгоспбанк до системи SWIFT

ООН домовилася з Єврокомісією про підключення «дочки» підсанкційного Россільгоспбанку до системи SWIFT для продовження зернової угоди. Але Росія проігнорувала таку пропозицію. Про це на брифінгу заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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За словами генсека ООН, Росія порушувала питання про допуск до системи SWIFT Россільгоспбанку як ключовий фактор, який впливав на можливе продовження зернової угоди. І у своєму листі до російського диктатора Володимира Путіна він зробив відповідну пропозицію.

«ООН нещодавно досягла (після переговорів – «Главком») з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура Россільгоспбанку могла знову отримати доступ до SWIFT», – заявив генсек.

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Гутерреш зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у межах наявних норм.

«Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою», – додав генсек.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди.

Зазначимо, Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».

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До слова, Захід засуджує рішення Росії вийти із зернової угоди та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію.