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Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін проігнорував пропозицію ООН підключити російський банк до SWIFT
Генсека ООН запропонував Путіну допуск до системи SWIFT Россільгоспбанку
фото з відкритих джерел

ООН домовилася з Єврокомісією підключити Россільгоспбанк до системи SWIFT

ООН домовилася з Єврокомісією про підключення «дочки» підсанкційного Россільгоспбанку до системи SWIFT для продовження зернової угоди. Але Росія проігнорувала таку пропозицію. Про це на брифінгу заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За словами генсека ООН, Росія порушувала питання про допуск до системи SWIFT Россільгоспбанку як ключовий фактор, який впливав на можливе продовження зернової угоди. І у своєму листі до російського диктатора Володимира Путіна він зробив відповідну пропозицію.

«ООН нещодавно досягла (після переговорів – «Главком») з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура Россільгоспбанку могла знову отримати доступ до SWIFT», – заявив генсек.

Гутерреш зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у межах наявних норм.

«Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою», – додав генсек.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди.

Зазначимо, Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».

До слова, Захід засуджує рішення Росії вийти із зернової угоди та закликає керівництво країни-агресорки переглянути свою позицію.

Теги: путін ООН банк зерно

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